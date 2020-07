Videoüberwachungen der Urner Polizei sind womöglich illegal Die Urner Kantonspolizei hat die Insassen von Haftzellen per Kamera überwachen lassen. Für den kantonalen Datenschützer könnte das unter Umständen «klar rechtswidrig» sein. Lucien Rahm 05.07.2020, 11.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Polizeiposten Ankenwaage in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 29. November 2019)

Wer im Kanton Uri vorübergehend festgenommen wird, landet unter Umständen in einer sogenannten Abstandszelle. Dabei handelt es sich um eine Gefängniszelle, in der ein Festgenommener für kurze Zeit eingesperrt wird. In Uri gibt es mehrere davon: einerseits auf verschiedenen Werkhöfen, andererseits beim Polizeiposten Ankenwaage in Altdorf. Seit einer gewissen Zeit lässt die Polizei die Insassen solcher Zellen offenbar per Videokamera überwachen – zum Missfallen des kantonalen Datenschützers.