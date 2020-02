Urner Radballer bestreiten Heim-EM Die Entscheidung für die Junioren-Europameisterschaft der Radballer in Altdorf ist gefallen. Michelle Marty 19.02.2020, 05.00 Uhr

Florian Betschart (links) und Jon Müller werden die Schweiz an der Heim-Junioren-Europameisterschaft vertreten. Bild: PD/Heinz Baumann

Am vergangenen Samstagabend, 15. Februar, stand in der Radsporthalle in Altdorf die letzte Ausscheidung für die Junioren-Europameisterschaft auf dem Programm. Dabei setzten sich Florian Betschart und Jon Müller deutlich durch und werden somit die Schweiz an der Junioren-EM Mitte Mai in Altdorf vertreten. Timon Fröhlich und Matteo Baumann sicherten sich den 2.Schlussrang und stehen somit als Ersatzteam der Schweiz fest.

Altdorf I mit Florian Betschart und Jon Müller hatte bereits vor Beginn der letzten Ausscheidung gute Karten für den Sieg, doch die beiden lagen lediglich mit fünf Punkten Vorsprung vor Altdorf III. Die erste Partie gegen Altdorf 4 gewann Altdorf I klar mit 6:0. Auch in der zweiten Partie gegen Mosnang konnten Betschart und Müller mit 3:0 gewinnen.

Doch dann folgten erst die wirklich entscheidenden Spiele. Vor der Partie gegen Altdorf II war für Florian Betschart und Jon Müller klar, mit einem weiteren Sieg sichern sie sich die Teilnahme an der Junioren Europameisterschaft. Das Spiel stellte sich als sehr spannend heraus. Es war eine sehr verhaltene Partie, denn beide Teams wollten keine Fehler machen. Altdorf II gelang gar der Führungstreffer. Betschart und Müller kämpften sich aber wieder zum 1:1 und dann gar zum 2:1-Führungstreffer. Dieses Resultat galt es über die Zeit zu bringen, was Altdorf I auch gelang. So stand schon vor Ende der Ausscheidung fest, dass sich Altdorf I für die Junioren-Europameisterschaft qualifiziert hatte. Florian Betschart und Jon Müller gewannen dann aber auch noch die letzte Partie gegen Altdorf III mit 4:3. Betschart und Müller dominierten somit diese Ausscheidung grösstenteils und gewannen am Ende mit klaren 34 Punkten. Von den insgesamt 12Partien gewannen sie elf und mussten lediglich ein Unentschieden gegen Altdorf III in Kauf nehmen. Sie werden damit am 22. und 23. Mai in Altdorf die Schweizer Farben vertreten.

Fröhlich und Baumann starten mit Sieg in den Tag

Für Altdorf III mit Timon Fröhlich und Matteo Baumann war klar, dass bei dieser letzten Ausscheidung 12 Punkte her mussten, wenn sie noch den ersten Rang anstreben möchten. Die erste Partie gegen Mosnang gewannen sie dann auch klar mit 3:1. In der zweiten Partie kam es zu einem sehr wegweisenden Spiel gegen Altdorf II. Hier gewannen Fröhlich und Baumann am Ende nur knapp mit 2:1. Die Partie gegen Altdorf 4 gewann die dritte Mannschaft erneut klar mit 6:0. Da bereits vor dem letzten Spiel gegen Altdorf I feststand, dass die erste Mannschaft die Ausscheidung gewinnen wird, machte die 3:4-Niederlage nichts mehr aus. Am Ende lagen Timon Fröhlich und Matteo Baumann mit 26Punkten auf dem 2. Rang. Sie werden als Ersatzteam bei den Europameisterschaften mit dabei sein.

Für Valentin Stadler und Jan Brand begann die Ausscheidung mit einem 5:0-Sieg gegen Altdorf 4. Anschliessend folgte dann die knappe Niederlage gegen Altdorf III mit 1:2 sowie eine weitere knappe Niederlage gegen Altdorf I (1:2). Im Spiel gegen Mosnang erreichten sie ein 3:3-Unentschieden. Somit reichte es für Stadler und Brand für den etwas unglücklichen 3.Schlussrang mit insgesamt 15 Punkten. Für Altdorf 4 mit Jonas Gerig und Yves Gnos liefen die drei Ausscheidungen nicht ganz wunschgemäss. Insgesamt erreichten sie ein Unentschieden und belegten somit den 5. Schlussrang.

Am Nachmittag waren dann noch die beiden NLB-Teams vom Radsport Altdorf am Start. Ab 13:30 Uhr spielten Altdorf I mit Josip Bajo und Michael Grütter sowie Altdorf II mit Silvan Betschart und Yannick Fröhlich vor heimischem Publikum. Beide Mannschaften hatten dabei drei Spiele zu absolvieren. Altdorf I startete gleich mit einer guten Partie gegen Möhlin II in den Tag – sie erreichten dabei ein 3:3-Unentschieden. Anschliessend wartete dann der Favorit Möhlin I auf die Urner. Hier konnten Bajo und Grütter nicht viel ausrichten und mussten am Ende eine 3:8-Niederlage hinnehmen. Im letzten Spiel aber konnten sie gegen Pfungen einen klaren 7:3-Sieg sichern. Somit liegt Altdorf I in der Tabelle auf dem 7. Rang.

Altdorf II startete gut in den Tag und konnten sich gegen Pfungen mit 4:2 durchsetzen. In der zweiten Partie konnten Betschart und Fröhlich sehr gut mithalten, doch am Ende reichte es zu keinen Punkten: Die Partie verlor Altdorf II nur knapp mit 5:7. In der letzten Partie konnten sich Silvan Betschart und Yannick Fröhlich nochmals drei Punkte sichern und gewannen gegen Möhlin II mit 8:6. Somit setzt sich Altdorf II auf den 6. Tabellenrang.

Keine Punkteverluste in der 1.Liga

Zu guter Letzt waren die drei 1.-Liga-Teams vom Radsport Altdorf am Sonntagnachmittag im Einsatz. Altdorf I und Altdorf II spielten dabei vor heimischem Publikum – Altdorf III spielten in Niederlenz. Altdorf I mit Florian Betschart und Jon Müller setzten sich gleich zu Beginn gegen Amriswil klar mit 9:5 durch. Noch klarer wurde es dann in der Partie gegen Mosnang I (10:2-Sieg). Aber auch in ihrem letzten Spiel liessen sich die Urner keine Punkte nehmen und besiegten Mosnang II deutlich mit 7:1.

Auch Timon Fröhlich und Matteo Baumann von Altdorf II gaben keine Punkte ab. Sie eröffneten den Tag mit einem klaren 6:1-Sieg gegen Luzern. Anschliessend gewannen sie mit 5:3 gegen Mosnang II. Auch Mosnang I besiegten Fröhlich/Baumann mit 8:6. Das letzte Spiel gegen Amriswil war dann wieder eine klare Sache: Timon Fröhlich und Matteo Baumann gewannen mit 5:2.

Altdorf III mit Valentin Stadler und Jan Brand in Niederlenz gewannen gleich alle ihre vier Partien. Die erste Partie gegen Seon-Niederlenz dominierten sie mit 4:2. Auch für Winterthur II gab es gegen die Urner nichts zu holen (5:2-Sieg). Anschliessend folgte die Partie gegen Winterthur I – auch hier besiegten die Altdorfer ihre Gegner klar mit 7:3. Die letzte Partie gewannen Valentin Stadler und Jan Brand auch und besiegten die Gegner aus Oftringen souverän mit 6:3. Somit blieben gleich alle drei 1.-Liga-Teams, welche bereits am Vorabend einen Einsatz hatten, unbesiegt und gewinnen wichtige Punkte in der Meisterschaft.