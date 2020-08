Urner Regierung soll Gleichstellung zum Ziel machen Die Regierung soll in einem Planungsbericht aufzeigen, wie in Uri die Gleichstellung von Frau und Mann verbessert werden kann. Dies fordern Nora Sommer (SP) und elf weitere Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Florian Arnold 26.08.2020, 09.42 Uhr

Es ist augenfällig, dass der Kanton Uri in Sachen Gleichstellung noch Nachholbedarf hat. In der Regierungsreihe im Uristiersaal, der am Mittwoch zum Landratssaal umfunktioniert wurde, sitzen nur Männer. Auch im übrigen Saal gehört gerade mal jedes vierte Pult einer Frau.