Urner Regierung will in der Coronakrise schneller reagieren können Neue Rechtserlasse sollen künftig im Internet publiziert werden und dadurch rascher in Kraft treten. Ausserdem könnte Uri seinem Nachbarkanton Schwyz helfen. Markus Zwyssig 21.10.2020, 05.00 Uhr

Auch im Kanton Uri werden – wie hier durch ein Contact-Tracing-Team des Kantons Zürich am Standort Pfäffikon – Kontakte nach Coronafällen intensiv zurückverfolgt. Bild: Keystone/Alexandra Wey (Pfäffikon, 12. Oktober 2020)

Zurzeit sind im Kanton Uri 66 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist hospitalisiert. 660 Personen befinden sich in Quarantäne. Das teilte der Sonderstab Covid-19 am Dienstag mit. Trotzdem sagt der Urner Landammann Urban Camenzind:

«Wir haben die Situation im Griff. Das Contact-Tracing funktioniert.»

Diesbezüglich biete ein kleiner Kanton, in dem man sich kenne, Vorteile. Es sei bekannt, wo die Ansteckungsherde liegen würden und wer sich angesteckt habe könnte. Das Nachverfolgen von neuen Coronafällen funktioniere gut.

Bis zu 16 Contact-Tracer können in Uri eingesetzt werden

Gesundheitsdirektor Christian Arnold bestätigte auf Anfrage, dass im Kantonsspital Uri zurzeit genügend Kapazitäten für allfällige Coronapatienten vorhanden seien. Eine Anfrage des Spitals Schwyz, allenfalls Patienten aufzunehmen, kläre man zurzeit ab. Arnold betont:

«Wenn irgendwo ein Engpass besteht, wollen wir in der Zentralschweiz die Spitalkapazitäten bestmöglich nutzen und einander helfen.»

Für das Contact-Tracing ist im Kanton Uri die Lungenliga besorgt. «Drei bis vier Personen sind praktisch immer im Einsatz», so Arnold. Bis zu 16 Personen stünden auf Abruf zur Verfügung. «Dadurch ist es uns möglich, bei der Rückverfolgung sehr schnell neue Coronafälle abzuarbeiten.» Das habe sich auch bei der Massenquarantäne aufgrund von zwei Coronafällen in der Altdorfer Tellenbar und im «Londoner» bewährt. Uri ist damit bezüglich Contact-Tracing sehr gut aufgestellt. Zum Vergleich: Im deutlich grösseren Kanton Luzern sollen rund 30 Contact-Tracer angestellt werden.

Rechtserlass: Bei Änderungen auch das Internet nutzen

Der Urner Regierungsrat begrüsst die vom Bundesrat beschlossenen verschärften Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und fordert die Bevölkerung gemäss einer Mitteilung zur aktiven Mitarbeit auf. Im Gegenzug erwartet die Regierung, dass die Autonomie der Kantone gewährleistet bleibt und dass diese weiterhin angezeigte Entscheide in ihrem Zuständigkeitsbereich treffen können. Angesichts der aktuellen Lage im Kanton Uri verzichtet der Regierungsrat auf weitergehende Massnahmen.

Der Urner Regierungsrat will jedoch die elektronischen Medien verstärkt nutzen. Um Rechtserlasse schneller in Kraft zu setzen, sollen diese künftig auch übers Internet zugänglich gemacht werden. «Es geht darum, in einem Notfall schnell zu reagieren und nicht die Publikation im Amtsblatt abzuwarten», so Urban Camenzind. Dazu hat der Regierungsrat als Sofortmassnahme eine Anpassung des Reglements über das Amtsblatt und das Rechtsbuch beschlossen. Das Reglement wird um eine Bestimmung ergänzt, welche die Veröffentlichung eines Erlasses im ausserordentlichen Verfahren auch in elektronischer Form regelt. Die Änderung wird im Amtsblatt vom Freitag, 23. Oktober, publiziert. Zudem hat Camenzind das Landammann-Amt beauftragt, ihm mittelfristig einen Rechtserlass auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe zu dieser Thematik vorzulegen und anschliessend eine Vernehmlassung durchzuführen.

Kanton Uri dehnt Maskentragpflicht in Volksschulen aus

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri die Maskentragpflicht auf alle Erwachsenen an Volksschulen ausweitet. Die Entscheidung wurde in Absprache mit dem Sonderstab Covid-19 und dem kantonsärztlichen Dienst gefällt.

Der Bundesrat hat eine schweizweite Maskentragpflicht für alle öffentlich zugänglichen Innenräume beschlossen. Trotz dieses einheitlichen Vorgehens bleiben die Kantone jedoch für die Schutzkonzepte an Bildungsinstitutionen verantwortlich. Die in Uri beschlossene Maskentragpflicht gilt für Erwachsene an Volksschulen stets, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann oder andere Schutzvorkehrungen wie eine Plexiglasscheibe nicht vorhanden sind.

Umstellung auf Halbklassenunterricht oder Fernunterricht möglich

Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg schliesst jedoch weitere Massnahmen nicht aus. Dies müsse in Betracht gezogen werden, wenn sich die Situation verschärfe. Möglich wäre eine Umstellung auf Halbklassenunterricht und letztlich auch auf Fernunterricht. Im Kanton Uri will man aber möglichst lange am Präsenzunterricht festhalten. Denn Beat Jörg ist überzeugt:

«Der direkte und unmittelbare Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen gehört für uns zum Kern des Unterrichts.»

An der Kantonalen Mittelschule Uri und am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri war die Maskenpflicht bereits in den vergangenen Wochen ausgeweitet worden, weshalb keine Anpassungen unternommen wurden.