Urner Regierungsrat will mehr Geld für die Maikäfer-Bekämpfung Der Landrat muss über mehrere Nachtragskredite befinden, welche die Regierung beantragt hat. Lucien Rahm 03.05.2020, 14.05 Uhr

Die Maikäfer sollen stärker bekämpft werden. Archivbild: Susann Basler

Gleich mehrere Kreditbegehren stellt die Urner Regierung dem Landrat: Sie benötigt unter anderem nachträglich Geld für das Flüchtlingsmanagement, die Sanierung des Theaters Uri und die Bekämpfung des Maikäfers. Zudem sollen Mittel für eine Tagesschule gesprochen werden.

Zur Erfassung der Flüchtlingsfälle im Kanton Uri werde eine bestimmte Software benötigt, schreibt der Regierungsrat in seinem Bericht an den Landrat. Er beabsichtigt, hierfür das Online-Programm Case-Net anzuschaffen, dessen Kauf und Installation rund 22000 Franken kosten. Hinzu kommen jährlich anfallende Kosten von 900 Franken. Die Anschaffungskosten setzen sich unter anderem zusammen aus zwei Lizenzen (je 2100 Franken) und der Erfassung der «fallspezifischen Variablen inklusive Statistik» (16000 Franken), wie Christian Mattli, Generalsekretär der Bildungs- und Kulturdirektion, auf Anfrage mitteilt. Auch die regionale Arbeitsvermittlung nutzt bereits dieses Programm. «Innerhalb der Verwaltung lassen sich so Synergien nutzen.»

Zwar erhält der Kanton für die Integration von Flüchtlingen eine Pauschale des Bundes. Diese dürfe aber nur für konkrete Integrationsmassnahmen verwendet werden. Ausgaben für die Infrastruktur müssten hingegen über das ordentliche Kantonsbudget abgerechnet werden, worunter auch die Software fällt.

Schäden durch Maikäfer teurer als gedacht

Ein weiterer Nachtragskredit soll für das Theater Uri bewilligt werden. Seit 2016 werden dort verschiedene Sanierungsmassnahmen vorgenommen. Allerdings konnten dabei noch nicht alle geplanten Arbeiten umgesetzt werden. In diesem Jahr sollen nun zum Abschluss der Renovation die Toiletten erneuert werden. Kosten: 166000 Franken. Der Kanton soll dazu 45000 Franken beisteuern. Weil dieser Betrag im ordentlichen Budget 2020 nicht mehr habe erfasst werden können, unterbreitet die Regierung dem Landrat einen entsprechenden Nachtragskredit.

Mehr Geld soll auch der Eindämmung des Maikäfers zukommen. «Enorme Schäden im Wiesland» hätten die Maikäferengerlinge im vergangenen Jahr in Uri angerichtet. Zu ihrer Bekämpfung im aktuellen Jahr wurden bereits 50000 Franken im ordentlichen Budget erfasst. Allerdings habe man die Fläche der Felder, die es dabei zu behandeln gibt, etwas unterschätzt. Statt 80 Hektaren seien neu 100 Hektaren zu behandeln. Dies geschieht mit einem entsprechenden Saatgut. Dessen Hersteller habe vergangenes Jahr noch empfohlen, pro Hektare 50 Kilogramm davon einzusetzen. Mittlerweile habe er diese Menge auf 63 Kilogramm korrigiert. Ausserdem sei mit höheren Transportkosten zu rechnen. Daher beantragt der Regierungsrat hierfür einen zusätzlichen Betrag von 35000 Franken.

Einführung Tagesschule für vorerst drei Jahre

Ein etwas grösserer Betrag muss für eine Tagesschule her. Für die seit längerem geplante Einrichtung, die an der kantonalen Mittelschule entstehen soll, liegt mittlerweile das Konzept vor. Nun fehlt noch das Geld. Rund 233000 Franken beantragt der Regierungsrat insgesamt für einen dreijährigen Versuchsbetrieb. Nebst einer Tagesschulklasse und einem Mittagsunterricht zählt zum Angebot, das für die Schülerinnen und Schüler kostenlos ist, auch ein Lernatelier.

Ausserdem lässt sich an der Tagesschule auch das Mittagessen einnehmen. Die Menus werden zu einem kostendeckenden Preis angeboten. Auch Angestellten der Kantonsverwaltung soll dieses Essensangebot zur Verfügung stehen – «je nach Auslastung der Kapazitäten durch die Schülerinnen und Schüler». Starten soll die Tagesschule zu Beginn des kommenden Schuljahres.

Der Landrat wird in einer der kommenden Sessionen über die Kreditanträge entscheiden.