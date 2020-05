Urner Reisebüros haben Geheimtipps für die Krisenzeit bereit Die Kunden bleiben grösstenteils weg, und momentan kümmern sich die Touristiker vor allem um Annullationen. Trotzdem sind Ferien nicht ausgeschlossen. Markus Zwyssig 18.05.2020, 05.00 Uhr

Campingferien stehen in Zeiten von Corona bei vielen auf dem Programm.

Bild: Keystone / Urs Flüeler

Die Situation der Urner Reisebüros ist düster. «Wir machen zurzeit keinen Umsatz», sagt Roger Camenzind, Geschäftsinhaber der Reisestube in Altdorf. Seine Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Auch er ist jeweils werktags nur von 10 bis 12 Uhr im Büro. Derzeit geht es vor allem darum, die Annullationen zu bearbeiten und den Zahlungsverkehr zu regeln. Er hofft, dass die Kurzarbeit zeitlich verlängert werden kann. «Nur so ist es möglich, dass ich die Mitarbeiter behalten kann. Ansonsten werden Kündigungen unumgänglich sein.»

Drei Viertel des Umsatzes brechen weg

Roger Camenzind ist Inhaber und Geschäftsführer der Reisestube Altdorf. Bild: PD/Valentin Luthiger

Seit Mitte März läuft in den Reisebüros wegen der Coronakrise fast gar nichts mehr. Dazu kommt, dass auch all das, was im vergangenen halben Jahr erarbeitet wurde, nun nach und nach annulliert wird. «Uns bleibt dann nur eine kleine Bearbeitungsgebühr.» Camenzind rechnet mit einem massiven Verlust für sein Reisebüro. «Wir befürchten, dass im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende Oktober dauert, drei Viertel des Umsatzes fehlen werden.» Nach Camenzinds Ansicht wird die Reisebranche im Stich gelassen. Noch immer aber hofft er auf Staatshilfe. «Es müssten A-fonds-perdu-Beiträge sein», sagt er. Ein Notkredit des Bundes nütze höchstens kurzfristig für die Liquidität. Das Geld müsse man innert fünf Jahren zurückzahlen. Auch die Versicherungen würden nichts zahlen, die meisten hätten die Pandemie in ihren Bestimmungen ausgeschlossen und kämen daher um Zahlungen herum.

Mit dem Camper Nachbarländer oder den Norden bereisen

Welche Ferien drinliegen, zeige sich in den kommenden Wochen, so Camenzind. Abhängig sei dies von den Grenzöffnungen und davon, was für Touristen erlaubt sei. Ferien im Sommer oder spätestens im Herbst seien in der Schweiz und in verschiedenen Nachbarländern sicher möglich. Für Camenzind sind etwa Campingferien in den Nachbarländern oder in Richtung Norden durchaus denkbar. «Da kann man der grossen Masse aus dem Weg gehen», sagt er. Social Distancing und die nötigen Hygiene-Massnahmen könnten dabei eingehalten werden. Auch für Ferien in der Schweiz gäbe es im Reisebüro Tipps. Viele würden jedoch spontan und direkt buchen, so Camenzind. Er hofft in diesen speziellen Zeiten auf die Solidarität und Wertschätzung der Kundschaft für deren geleistete Arbeit. «Die Gutschriften stehen zu lassen und bald wieder etwas Neues zu buchen, hilft den Reisebüros und sichert Arbeitsplätze», sagt Camenzind. «Auch regelmässige Internetbucher finden hoffentlich zukünftig wieder vermehrt den Weg ins Reisebüro.»

In der Schweiz Ferien machen, bis wieder die Reiselust aufkommt

Jörg Keller, Chef Idea-Reisen Altdorf Bild: PD/Urner Zeitung

Auch Jörg Keller, Inhaber von Idea-Reisen in Altdorf, ist zurzeit vor allem mit Annullationen und Umbuchungen beschäftigt. Die Reisen werden auf den Herbst oder auf das nächste Jahr verschoben. Auch er spürt im Alltag immer wieder Solidarität. So kommt es schon mal vor, dass Stammkunden Ferien in der Schweiz über das Reisebüro buchen, obwohl sie das selber übers Telefon oder das Internet machen könnten. «Damit wollen sie, dass für das Reisebüro auch etwas abfällt», stellt er erfreut fest. Bei Idea kenne man nicht nur die grosse weite Welt, so Keller. Vielmehr sei man auch vertraut mit allen Regionen der Schweiz. Da könne man ebenfalls weiter helfen. «Die grosse Reiselust ist noch nicht aufgekommen», sagt er. «Aber es gibt bestimmt auch wieder bessere Zeiten.»

Breites Angebot für Aktivferien in der Schweiz

Iwan Berger ist Inhaber des Reisebüros Rilex in Altdorf. Bild: PD / Urner Zeitung

Ferien mit der Kutsche, Klettern, Wandern, Biken und vieles mehr ist in der Schweiz grundsätzlich möglich, wie es beim Reisebüro Rilex heisst. Dazu arbeitet man mit diversen Hotels in der Schweiz sowie mit Aktivferien-Anbietern zusammen. «Seit neustem werden auch Motorhomes ab der Innerschweiz angeboten», erklärt Inhaber Iwan Berger.

Angebote ausserhalb der Schweiz seien davon abhängig, ob man in die entsprechenden Länder überhaupt reisen könne. Fürs angrenzende Ausland sei dies wohl ab Mitte Juni der Fall, so Berger. «Griechenland möchte ab 1. Juli die Grenzen öffnen, bei Spanien ist noch nichts konkret.» Wenn Kunden mit klaren Reisewünschen kämen, dann seien es Anfragen für Fernreisen wie zum Beispiel Vietnam, Australien oder Südamerika, aber erst für 2021.

Für Rückvergütungen braucht es Geduld

Haben Kunden Angst, auf eine Reise zu gehen? «Angst ist vielleicht das falsche Wort; eher Unsicherheit, da vieles unklar ist», so Berger. Und wer Angst verspüre, habe bereits annulliert oder gehe nicht auf Reisen. Rückvergütungen bereits bezahlter aber annullierter Reisen seien sehr mühsam. «Die Airlines, im Speziellen die Swiss, zahlen zwar gemäss eigenen Aussagen zurück, aber das kann bis September dauern. Unsere Kunden haben Geduld und sehen, dass es nicht an uns liegt», gibt er sich zuversichtlich.