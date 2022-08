Wie Stand-Up-Paddler sicher auf fliessendem Gewässer fahren

Urner Reuss Trendsport mit Risiko: Wie sich Stand-up-Paddler auf fliessendem Gewässer verhalten sollten Immer öfter sieht man die beliebten Stand-up-Paddle-Boards, kurz SUP, nicht mehr nur auf Seen, sondern auch im Fliessgewässer. Jährlich kommt es dabei zu gravierenden Unfällen. Kurse können helfen, dieses Risiko zu minimieren. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Bader und Norbert Sommerfeld vor ihrer Tour auf dem Wildwasser. Bild: Kristina Gysi (Amsteg, 21. August 2022)

Mindestens einmal im Monat nimmt Norbert Sommerfeld, kurz «Norb», zusammen mit seiner Lebensgefährtin Monika Bader den Weg von Solothurn nach Amsteg auf sich. Zwei Stunden in ihrem umgebauten Reisebus ist ihnen die Fahrt mit dem Stand-up-Paddle-Board (SUP) auf der Urner Reuss wert. Meist steigen sie beim Rastplatz Amsteg aufs Wasser, um dieses bei Erstfeld wieder zu verlassen. «Es ist einer meiner liebsten Streckenabschnitte», schwärmt Norb.

Und dieser ist nicht ohne. Steine und Strömungen, Kälte und falsches Verhalten können auf dem Fluss zur Gefahr werden – manchmal mit tödlichem Ausgang. Doch Norb kennt die Tücken des Wildwassers bestens. Der Kanadier bewegt sich seit seiner Kindheit auf Fliessgewässern, kennt deren Vorzüge und Risiken. Und er sagt: «Der Fluss lebt.»

Wasserwalzen bergen grosse Gefahren

Wie gut er ihn lesen kann, zeigt ein Spaziergang am Flussufer. Norb spricht etwa von sogenannten Wasserwalzen mit traurigen und fröhlichen Gesichtern. Diese entstehen, wenn das Wasser über einen Stein oder ein anderes Hindernis fliesst und durch eine Bodenmulde dahinter «umgewälzt» wird. So bewegt sich das Wasser hinter dem Stein gegen die Fliessrichtung des restlichen Wassers. Würde man in diese Walze hineinschwimmen, triebe einem das Wasser in Richtung des Steins – man ist quasi zwischen Gegenströmung und Stein gefangen.

Doch Walze ist nicht gleich Walze. Je nach «Gesicht» verhalten sie sich unterschiedlich. Ist eine Wasserwalze so geformt, dass ihre «Mundwinkel» aus Sicht des heranschwimmenden oder -paddelnden Menschen nach oben zeigen (glückliches Gesicht), kann man sich aus ihr befreien, indem man seitlich daraus wegschwimmt. Zeigen die «Mundwinkel» nach unten (trauriges Gesicht), rettet man sich, indem man unter der Gegenströmung hindurch taucht. Einfach ist das aber nicht – und gefährlich sind Walzen in jedem Fall.

Steinen ausweichen mit wendigen Boards

Diese und weitere Kenntnisse braucht es laut Norb, um sich einigermassen sicher auf Fliessgewässer bewegen zu können. Doch zu wenige der Menschen, die sich auf die Reuss wagen, würden solche Dinge wissen. Und so käme es immer wieder zu schrecklichen Unfällen – auch mit SUPs.

Für die Fahrt auf fliessendem Gewässer nutzt das Paar spezielle Wildwasser-Boards. Durch deren Form sind sie wendiger als die herkömmlichen Modelle bekannter Anbieter. «Mit unseren Boards kann man Steinen besser ausweichen, schneller in Strömungen reinkommen oder diesen entweichen», erklärt Norb.

Monika Bader muss in einem kurzen Streckenabschnitt aus dem Stand in eine kniende Position wechseln. Steine und Strömungen erschweren es ihr, auf dem Board zu stehen. Bild: Kristina Gysi (Amsteg, 21. August 2022)

Um den Fluss und sein «Verhalten» kennen zu lernen, braucht es Übung. In Kursen kann man lernen, das Wasser richtig einzuschätzen und auf Gefahren reagieren zu können. Und genau solche Kurse bietet Norb an.

Von der kalten Urner Reuss geht’s in den Aargau

Mit Anfängern auf der kalten und wilden Urner Reuss zu trainieren, wäre jedoch kaum eine gute Idee. Für die ersten Erfahrungen auf dem SUP im fliessenden Gewässer geht es deshalb an die Reuss bei Wildenau im aargauischen Stetten. Das Wasser verzeiht hier mehr. Es ist wärmer, die Strömung weniger stark, der Fall angenehmer.

Sechs Leute nehmen am Kurs teil, alle im mittleren Alter. Sie lauschen den Instruktionen von Norb. An seiner Seite steht Monika Bader. «Sie unterbricht mich, wenn ich wieder mal abschweife oder etwas vergesse», witzelt Norb mit breitem kanadischen Akzent.

Norbert Sommerfeld wuchs in einem kanadischen Indigenenreservat auf. Dort erlernte er auch das Paddeln. Bild: Kristina Gysi (Stetten, 16. Juli 2022)

Dann geht es aufs Wasser. Die Grösse des verstellbaren Paddels wurde zuvor der Grösse der Teilnehmenden angepasst: Rund zwanzig Zentimeter länger als der eigene Körper soll es sein. Mass dafür ist der Abstand zwischen gespreiztem Daumen und kleinem Finger. Wildes Kopfschütteln zeigt, ob der Helm fest genug sitzt, auch die Schwimmweste muss ordentlich angezurrt sein. Die ganze Ausrüstung erscheint vorerst etwas übertrieben. Besonders dann, wenn andere Leute nur mit Badehose oder Bikini bekleidet gemütlich auf ihren Boards sitzend vorbeitreiben. Wie wichtig jedoch gerade der Helm und die Schwimmweste sind, soll im Verlauf des Tages allen Teilnehmenden bewusst werden.

Geübt wird zuerst in Ufernähe, in einem Seitenarm der Reuss. Das Wasser steht hier beinahe, denn eine kleine Insel trennt den Bereich vom strömenden Fluss. Möglichst schnell und einfach auf das SUP zu kommen, soll gelernt sein. Selbst für das Aufstehen gibt es eine spezielle Technik. Dann folgen die ersten Paddelzüge. Was bei den Teilnehmenden teilweise etwas wackelig und ungelenk aussieht, scheint bei Norb so normal zu sein wie der morgendliche Gang ins Bad. Es passiert einfach.

Auch der Indianerjagdschlag wird gelernt

Besonders wichtig ist laut Norb, richtig ins Wasser zu fallen. «Versucht nicht, euch krampfhaft auf dem Brett zu halten», weist er an. «Wenn ihr fallt, dann lasst es zu.» Gesagt, getan: Der Instruktor klatscht der Länge nach und flach wie ein Brett ins Reusswasser. Denn so vermeidet man am ehesten, auf einen Stein zu fallen und sich dabei zu verletzen.

«Jetzt üben wir eine wichtige Paddeltechnik», kündigt Norb als Nächstes an. Es handelt sich dabei um den sogenannten Indianerjagdschlag. Dass Norb diesen kennt, kommt nicht von ungefähr. Sieben Jahre lang lebte er mit seinen Eltern in einem kanadischen Reservat bei Indigenen. Mit dieser Paddeltechnik nähern sich die Jäger lautlos ihrer Beute, um sie aus geringer Distanz zu erlegen. Das Paddel bleibt dabei immer auf der gleichen Seite des Boards und wird nie aus dem Wasser gehoben. So werden plätschernde Geräusche vermieden, welche die Tiere erschrecken und in die Flucht schlagen könnten.

Mit einer Bewegung in Form eines umgekehrten «D» kommt man auf dem Wasser zwar eher langsam, dafür leise und stetig vorwärts. In einer leicht abgewandelten Paddeltechnik werden sich die Teilnehmenden den Rest des Tages üben. Der Indianerschlag funktioniert gleich – nur darf man dabei Geräusche machen. «Jagen müsst ihr ja heute nicht», so Norb.

Russel holt die Leute zurück in den Seitenarm

Noch vor dem Mittag wird es ernst. Die sechs Teilnehmenden verlassen den ruhigen Seitenarm der Reuss und wagen sich ins fliessende Gewässer. Die Strömung treibt die Paddleboards binnen Sekunden in Richtung Flussmitte und weniger routinierte Paddler entkommen ihr kaum. «Russel, I’ve got one for you!» («Russel, ich habe einen für dich!»), ruft Norb dann seinem Freund zu, der ihn regelmässig bei seinen Kursen unterstützt. Dieser hilft den wegtreibenden SUP-Fahrenden zurück in den ruhigen Seitenarm. Gar nicht so einfach das Ganze. Danach ist es Zeit für eine Pause, denn nach dem Mittag geht es bereits auf eine kleine SUP-Tour im Wildwasser.

Für die Fahrt im Wildwasser gibt es spezielle SUP’s, die sich etwa in der Form von den «herkömmlichen» SUP’s unterscheiden, die man oft auf Seen sieht. Bild: Kristina Gysi (Stetten, 16. Juli 2022)

Gestärkten Magens und frohen Mutes hockt sich die Truppe in zwei Autos Richtung Bremgarten AG. Von dort startet die Tour zurück nach Wildenau. Die Fahrt beginnt ruhig, in den meisten Abschnitten dieser Strecke fliesst das Wasser gemächlich, Steine gibt es kaum. Das ermöglicht den Teilnehmenden, sich im Wenden und Bremsen, im Balancieren und Fallen zu üben.

«Wir gehen immer dahin, wo es am wildesten ist!», ruft Norb und steuert geradewegs auf die erste Stromschnelle zu. Diese auf dem Brett sitzend zu bewältigen, ist kaum ein Problem, aber stehend sieht es anders aus. Mit seiner ausgefeilten Paddeltechnik manövriert sich der Instruktor durch die Gischt, seine Schützlinge paddeln hinterher. Die meisten fallen, einige schaffen es kniend, wenige stehend.

Nun zeigt sich, wie wichtig die Schwimmweste ist. Denn diese dient nicht nur dem Auftrieb, sondern bietet zusätzlichen Schutz beim Sturz auf einen Stein. Auch um ihre Helme sind spätestens jetzt alle Teilnehmenden froh. Und die «Leash», also die Leine um ihre Hüfte, verhindert, dass sie ihren Paddleboards nach einem Fall hektisch nachschwimmen müssen. Die Leine könnte im Ernstfall mit einem einfachen und schnellen Handgriff gelöst werden.

Ob man eine solche Leine trägt oder nicht, ist allerdings vom Fluss abhängig. Je nachdem kann einem diese auch zum Verhängnis werden, etwa wenn sie sich in einem Stein verheddert. «Man schaut jeweils von Fluss zu Fluss, ob eine ‹Leash› getragen werden sollte oder nicht», so Norb. Befestigt werden müsse sie aber in jedem Fall um die Hüfte, damit sie schnell gelöst werden kann – und nicht etwa am Knöchel.

Wer aufhört zu paddeln, verliert das Gleichgewicht

Die Fahrt auf der Reuss ist abwechselnd angenehm entspannt und aufregend hektisch. Paddelt man in einem Moment gemächlich vor sich hin, steht man im nächsten wie elektrisiert auf dem Board, steuert mit dessen Nase auf eine Stromschnelle zu und versucht, sich mit Paddeln und Balancieren auf dem Brett zu halten. Der häufigste Fehler dabei ist wohl, dass sich der Körper in der Hektik verkrampft, das Paddeln aufhört und so das Gleichgewicht verloren geht. Sich dann noch auf dem Brett zu halten, ist schwierig. Und so heisst es immer wieder: fallen, auftauchen, zurück aufs Brett und weiter geht’s. Bis zurück nach Wildenau – und vielleicht irgendwann auf die Urner Reuss.

Risiko vermindern – Einsteigerkurs besuchen Für SUP-Fahrende, die gerne mit ihrem Brett auf fliessendes Gewässer möchten, empfiehlt es sich, einen Einsteigerkurs zu besuchen. So können Gefahren im Fluss erkannt und richtig darauf reagiert werden. Unter anderen Schulen bietet «Madfish Wildwasser SUP» für verschiedene Niveaus und Lernbedürfnisse Kurse an. Informationen zum Angebot sind zu finden unter www.wildwassersup.ch. (KG)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen