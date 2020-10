«Ein schwieriger Sommer voller Herausforderungen»: Urner SAC-Hütten hoffen auf Reduktion der Hüttenpacht Besondere Schutzmassnahmen haben diesen Sommer auch das Leben auf den SAC-Hütten verändert. Nach kurzer Zeit haben aber die meisten Gäste die coronabedingten Einschränkungen akzeptiert. Die Gastgeber rechnen wegen des reduzierten Bettenangebots und Mehraufwands mit Umsatzeinbussen zwischen 20 und 40 Prozent. Tommy Dätwyler 13.10.2020, 16.30 Uhr

Die Rotondohütte hat auch Coronamassnahmen eingeführt. Archivbild: Elias Bricker (Realp, 27. Juli 2015)

Es ist und bleibt für jeden Gast auf jeder Hütte gewöhnungsbedürftig: Eine abgesperrte Hüttenbibliothek, Zutrittsbeschränkungen im Waschraum, abgesperrte Toiletten und überall Desinfektionsmittel «à gogo» sowie auf den ersten Blick ungemütliche Trennwände auf den Esstischen in der Stube. Etwas schneller gewöhnt man sich dagegen an die plötzlich grosszügigen Platzverhältnisse im Essraum, die freien «Distanz»-Betten in den Zimmern und den Tellerservice beim Abendessen. «Es sind besondere, nicht nur angenehme, weil noch arbeitsintensivere Zeiten als sonst in der Hochsaison», bestätigen auf der anderen Seite die Hüttenwartinnen und Hüttenwarte unisono. Es scheint ab und zu, es laste eine übermässige Verantwortung auf ihren Schultern.

Es ist definitiv spürbar: Die Gastgeber auf den über 150 Hütten des Schweizer Alpen-Club SAC haben die neuen Herausforderungen rund um die Covid-19-Pandemie motiviert und engagiert angenommen. Dabei haben die Gastgeber das Schutzkonzept – je nach Hüttencharakter – sehr unterschiedlich umgesetzt. «So konsequent wie nötig, aber so pragmatisch wie möglich», agierte diesen Sommer die Hüttenwartin auf der Urner Rotondo-Hütte, Pia Biondi. «Polizist spielen» wollte sie nicht, aber das sei eigentlich auch gar nicht nötig gewesen. Sie stellt, genauso wie die anderen Hüttenwarte auch, den Gästen ein gutes Zeugnis aus: «Sowohl auf der Terrasse als auch in der Hütte wurden die neuen Regeln gut akzeptiert, Distanzen, wenn immer möglich, eingehalten und grundsätzlich Rücksicht genommen. Es gab kaum Friktionen», sagt eine trotz allem zufriedene Pia Biondi. Der Grund, weshalb sie sich weniger Sorgen macht als andere Hüttenwarte: Die Platzverhältnisse auf der Rotondo-Hütte sind grosszügiger als an den meisten anderen Orten. Ihre Gäste spüren wenig Nähe und das Bettenangebot ist deshalb nur minim reduziert. Pia Biondi rechnet deshalb in dieser besonderen Sommersaison mit einem nur geringen Umsatzeinbruch.

Auch bei den sanitären Anlagen hat Hüttenwartin Pia Bondi Beschränkungen eingeführt. Bild: Tommy Dätwyler (Realp, 9. Oktober 2020)

Mehr Kapazität dank Plexiglas

Einen grossen Aufwand betrieben hat auch die SAC-Sektion Zofingen: Auf der sektionseigenen Vermigelhütte hoch über Andermatt konnte die wegen kleiner Essräume reduzierte Kapazität mit mobilen Plexiglasscheiben auf ein wirtschaftlich verantwortbares Mass angehoben werden. Hüttenchefin Franziska Scherrer erklärt:

«Die Gäste verhalten sich sowohl draussen auf der Terrasse als auch in der Hütte selber sehr diszipliniert.»

Der Wechsel zum Tellerservice habe den Aufwand teilweise sogar reduziert. Franziska Scherrer rechnet am ersten Etappenort auf dem Vier-Quellen-Weg diesen Sommer mit einem Einnahmenausfall zwischen 20 und 40 Prozent.

Franziska Scherrer hat mobile Plexiglas-Scheiben im Essraum angebracht. Bild: Tommy Dätwyler (Andermatt, 9. Oktober 2020)

Im Frühsommer noch ins Ungewisse gestartet, zeigte sich also im Verlaufe der Sommersaison in vielen Hütten vorerst ein kleiner Lichtblick, auch wenn das nur moderate Minus «mit viel Aufwand und Arbeit erkauft» werden musste. Die Verantwortung der Hüttenwarte war und ist gross und letztlich hängt auch ihre Existenz mit dem weiteren Verlauf der Coronapandemie zusammen. So heisst es bei etlichen Hüttenverantwortlichen:

«Kaum vorstellbar, was passiert, wenn eine Hütte als ‹Virenschleuder› in Verruf gerät oder gar geschlossen werden muss.»

Lob und Appell von oben Die grosse Mehrheit der Hütten hat die im Branchenkonzept für Berghütten vorgeschlagenen Schutzmassnahmen sehr gut umgesetzt, stellt Bruno Lüthi, Bereichsleiter Hüttenbetrieb beim SAC-Zentralverband, erfreut fest. Ob sich die Gäste auf der gesamten Tour aber ebenso gut daran gehalten haben, sei jedoch eine andere Frage. Es gab jedoch auch Hütten, die aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen die Schlafplätze am Wochenende fast vollständig belegt haben. Das ist gemäss Covid-19-Verordnung des Bundes unter gewissen Bedingungen zwar möglich, wird vom SAC allerdings nicht empfohlen. Der SAC richtete darum wiederholt den dringenden Appell an alle Gastgeber auf den noch offenen SAC-Hütten, die Schutzmassnahmen umzusetzen. Dies nicht nur zum Schutz der Gäste, sondern auch zum Schutz des Hüttenteams. Eine wegen Covid-19-Fällen geschlossene Hütte hätte weitaus grössere finanzielle Auswirkungen als die Umsetzung der Schutzmassnahmen. Lüthi betont, dass die Verantwortung für Inhalt und Umsetzung des eigenen Schutzkonzepts bei jedem Hüttenteam liegt. Allerdings ist es nicht seine Aufgabe, überall und jederzeit zu kontrollieren, ob die Gäste sich an die Vorgaben halten. Denn auch sie tragen in diesem speziellen Sommer eine grosse Eigenverantwortung. Lüthi geht davon aus, dass die meisten Hütten mit einem blauen Auge aus der Sommersaison 2020 kommen werden. (yr)

Mit Augenmass umgesetzt wurde das Schutzkonzept des SAC auch auf der Maighelshütte. Aber auch in der Region am Oberalppass waren die Nerven angespannt: «Noch vor vier Monaten haben wir Schlimmeres erwartet», sagt Hüttenwartin Nora Honegger. Sie rechnet bei den Übernachtungen mit einem Minus zwischen 20 und 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Und das mit einem massiv grösseren Aufwand», ergänzt Noras Partner, Mauro Loretz. Auch die Beratung und das Beantworten von Fragen am Telefon und E-Mails sei spürbar aufwendiger in diesem Sommer. Obwohl auch auf der gut erreichbaren Maighelshütte diesen Sommer deutlich mehr Tagesgäste gezählt werden, rechnen Nora Honegger und Mauro Loretz unter dem Strich für diese Sommersaison mit einem Verlust.

Viele hoffen auf eine Reduktion der Hüttenpacht

Für Bergführer Bruno Honegger, er hat die Maighelshütte zusammen mit seiner Frau Pia über 20 Jahre geführt und hilft heute bei Bedarf seiner Tochter als Gastgeber aus, steht fest, dass die Coronapandemie die Hüttewarte schweizweit massiv fordert und mittelfristig nicht nur finanziell zu einem grossen Prüfstein wird. Er versteht, weshalb viele Hüttencrews auf eine nachträgliche Reduktion des Pachtzinses hoffen, so wie es auch in den meisten anderen Gastrobereichen beschlossen wurde.

Klare Kommunikation der Regeln vereinfacht auch auf der Maighelshütte das Zusammenleben. Bild: Tommy Dätwyler (Tujetsch, 9. Oktober 2020)

Der als Hüttenwart erfahrene Bergführer kann dem aktuellen «Coronaregime auf den Hütten» aber mit viel gutem Willen auch etwas Positives abgewinnen. «Jetzt haben wohl auch die letzten gemerkt, dass kleinere Zimmer nicht nur einem oft gehörten Gästewunsch, sondern auch dem Zeitgeist entsprechen.» Distanz und eine Spur Privatsphäre sei dieses Jahr bei vielen Hüttengästen ein noch grösseres Anliegen gewesen als in früheren Jahren schon. Und das werde wohl auch so bleiben. Auch die Vorgabe, dass jeder Gast seinen eigenen Hüttenschlafsack und einen Kissenbezug mitzubringen hat, sei durch «Corona» wohl nun definitiv etabliert. Schwieriger sei es gewesen, mit den neu zahlreichen Zeltgästen umzugehen, die in unmittelbarer Nähe der Hütte campieren und die Infrastruktur der Hütte benützen möchten. Dazu sagt Bruno Honegger:

«Die Menge macht das Problem.»