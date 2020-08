«Hälfte der Schlafplätze steht nicht zur Verfügung»: Urner SAC-Hütten überlassen im Coronasommer nichts dem Zufall

Die aktuelle Situation verleitet viele Schweizer dazu, ihre Ferien in den heimischen Bergen zu verbringen. Mit unkonventionellen Massnahmen versuchen die Urner SAC-Hütten, die Coronapandemie zu überstehen.

Nino Gisler 09.08.2020, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Strand, Sonne und Meer werden dieses Jahr gegen Wanderschuhe, Bikes und Fahrbewilligungen eingetauscht. Viele Urner haben sich heuer dazu entschieden, ihre Auslandferien zu streichen und in den heimischen Bergen den einen oder anderen Höhenmeter mehr zurückzulegen. Dass die Urner während der Coronazeit vor allem im Inland Ferien machen, spüren auch die SAC-Hütten deutlich.



Die Kröntenhütte des SAC im Erstfeldertal. Bild: Georg Epp

«Wir merken einen klaren Anstieg an Tagesgästen, die Anzahl Schlafplätze musste aber beschränkt werden», sagt Irene Wyrsch, Hüttenwartin bei der Kröntenhütte in Erstfeld. Wie ihr ergeht es vielen anderen Hüttenwarten, so auch Richard Walker, Hüttenwart der Salbithütte in Göschenen: «Momentan steht bei uns rund die Hälfte aller Schlafplätze nicht zur Verfügung.» Noch weniger Schlafplätze könnten angeboten werden, wenn die Gäste in Zweier- oder Dreiergruppen unterwegs seien. Mit leeren Betten versuche man, die Durchmischung einzelner Gästegruppen zu vermeiden, so Richard Walker. Ein ähnliches Problem zeigt sich bei der Vermigelhütte in Andermatt. Beat Weber, Präsident der SAC-Sektion Zofingen, erklärt, dass auch sie die Anzahl Schlafplätze beschränken mussten. Ihm fällt aber auf:



«Da die Vermigelhütte meistens voll ausgelastet ist, kommen die Gäste auch bei schlechtem Wetter.»

Die Gäste seien in Zeiten von Corona weniger wählerisch hinsichtlich der Wetterbedingungen und würden auch mal bei schlechterem Wetter aufbrechen, so Beat Weber. Er hält zudem fest, dass die Anzahl Abmeldungen bei den Übernachtungen stark abgenommen habe.



Die Vermigelhütte des SAC in Andermatt. Bild: Heinz Schaub

Einheitliches Schutzkonzept pro Hütte angepasst

Um den Verhaltens- und Hygienemassnahmen des BAG entsprechen zu können, hat der Schweizer Alpenclub SAC mit dem Verein Schweizer Hütten ein gemeinsames Branchenkonzept erarbeitet. Basierend auf diesem muss jede SAC-Hütte ihr eigenes Schutzkonzept aufstellen und umsetzen. So wurden in der Vermigelhütte in Andermatt Plexiglas-Trennwände installiert, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Im Weiteren können sich die Gäste bei einem Brunnen vor der Eingangstür die Hände waschen und sich bei einem Desinfektionsspender bedienen, erklärt Beat Weber weiter. Wenn sie etwas konsumieren, werden die Gäste direkt vom Küchenteam platziert, um eine Durchmischung zu vermeiden.



Auch bei anderen Hüttenwarten kommen bewährte Coronamassnahmen zum Zug. In der Kröntenhütte dürfen nur zwei Personen gleichzeitig den Wäscheraum betreten. Im Weiteren soll jeder Besucher eine Schutzmaske auf sich tragen – es gilt aber keine allgemeine Maskenpflicht. Auch auf der Albert-Heim-Hütte wird mittels Trennwänden verhindert, dass die Gäste zu nahe in Kontakt treten. «Unser Schutzkonzept hat sich in der Praxis bewährt», versichert Roman Felber, Hüttenwart der Albert-Heim-Hütte in Realp. Vereinzelt würden Schutzmasken getragen, diese Gäste seien aber klar in der Minderheit.



Panoramabild: Albert-Heim-Hütte des SAC in Realp. Bild: PD

Einheimische in der Überzahl

Es zeichnet sich ab, dass die aktuelle Coronakrise einen wesentlichen Einfluss auf die Anzahl ausländischer Gäste hat. «Dieses Jahr kommen tendenziell mehr Schweizer zu uns, vereinzelt auch Touristen aus Nachbarländern», erläutert Richard Walker. Nicht nur ihm, sondern auch Annina Arnold, Hüttenwartin der Windgällenhütte in Bristen, fällt auf, dass sich dieses Jahr fast ausschliesslich Schweizer in den heimischen Gebirgen tummeln:

«Der Grossteil unserer Gäste besteht aus Schweizern, zum Teil kommen aber auch deutsche Touristen zu uns.»



Mit strengen Schutzmassnahmen nehmen die Urner SAC-Hütten finanzielle Einbussen in Kauf. Gerade in Zeiten von Corona sind sie besonders auf Unterstützung einheimischer Gäste angewiesen. Die Hüttenbetreiber wünschen sich deshalb, dass der Trend vom Strandcocktail zum Gipfelwein oder Hüttentee noch länger anhält.