Seedorf/Altdorf Urner Schützenveteranen erzielen Topresultate Bei gutem Schützenwetter gingen in Uri die Veteranenschiessen über die Bühne. Geschossen wurde in Seedorf über 300 Meter mit dem Gewehr und in Altdorf über verschiedene Distanzen mit der Pistole. Georg Epp 25.08.2022, 14.14 Uhr

Lorenz Zurfluh, Josef Arnold, Heiri Dittli, Karl Arnold, Georg Zgraggen und Albin Epp (von links) zeigten Glanzresultate. Bild: PD

Die Seniorinnen und Senioren der Urner Schützenfamilie bestätigten am traditionellen Veteranenschiessen ihre Treffsicherheit erneut auf eindrückliche Weise. Am Absenden der 300-Meter-Schützen in Seedorf freute man sich, immerhin noch 74 Veteraninnen und Veteranen im Schützenstand zu begrüssen. Mit dabei waren auch neun Ehrenveteranen, der 93-jährige Gurtneller Heiri Dittli wurde als ältester Schütze speziell geehrt.

Bruno Stamm, Vizepräsident der Urner Veteranengarde, bedankte sich bei den Co-Präsidenten Bruno Gamma und Roby Wipfli für die tadellose Organisation des Anlasses. Weil bei den 300-Meter-Waffenarten immer mehr Hilfsmittel zugelassen werden, gibt es auch immer mehr separate Auszeichnungslimiten und selbstverständlich mehr Kategoriensieger.

Ein Präsent zum Jubiläum

Gleich neun Sieger gab es bei den 300-Meter-Schützen zu beklatschen. Weil der Urner Schützenveteranenverband in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen feierte, gab es als Zugabe einen Jubiläumsstich zu absolvieren. Alle Schützinnen und Schützen wurden hier mit einem Sackmesser belohnt und den ersten drei Schützen pro Kategorie winkten Spezialgaben. Die höchsten Ergebnisse im dreischüssigen Programm auf die Hunderterscheibe erreichten Xaver Bricker, SG Unterschächen (Kat. A), und Augustin Gisler, SG Spiringen (Kat. D), mit je ausgezeichneten 286 Punkten.

284 Punkte erreichte Lorenz Zurfluh, der beste Schütze der Kat. E, und 280 Zähler lieferte Bruno Stamm, SV Bauen, der Vizepräsident des Verbandes. In der Einzelkonkurrenz oder Kranzstich lieferten Karl Arnold und Werner Noser mit je 96 Punkten die wertvollsten Ergebnisse in der Kat D. Sie distanzierten hier Georg Zgraggen, SV Schattdorf, um zwei und Bernhard Gisler, SG Seedorf, um drei Zähler. Bester Schütze mit Standardgewehr war Albin Epp, SG Unterschächen, mit 94 Punkten, gleich viele Punkte erreichte auch Pius Zwyer in der Kat. E. Hier gab es gleich vier Schützen mit je 93 Zählern, nämlich Alois Frei, SV Silenen, Peter Aregger, SG Flüelen, Karl Kempf, SG Unterschächen, und Tony Furger, SG Attinghausen.

Maximalleistungen bei kollegialer Stimmung

Die Beteiligung bei den Pistolenschützen schmilzt von Jahr zu Jahr, diesmal absolvierten noch elf Schützinnen und Schützen das Programm im Pistolenstand Altdorf. Das überragende Maximumresultat von 100 Punkten lieferte Peter Planzer in der Einzelkonkurrenz 25 Meter. Er distanzierte Margrith Schuler um volle fünf Zähler. In der Einzelkonkurrenz 50 Meter hatte Peter Planzer weniger Vorsprung auf seine engsten Verfolger. Mit 91 Punkten siegte er knapp vor Albin Epp mit 90 Punkten. Einen Damensieg gab es im Veteranenstich durch Ruth Odermatt mit 419 Punkten, fünf Punkte mehr als Albin Gisler und Peter Planzer. Schliesslich dominierte Albin Gisler den Jubiläumsstich mit 218 Punkten, relativ klar vor Margrith Schuler und Kaspar Gisler.

Das Veteranenschiessen bleibt ein geselliger Anlass mit kollegialer Stimmung, natürlich freut man sich, wenn auch das Resultat in der Schiesslinie stimmt. Die Urner Veteranengarde erreichte in der Einzelkonkurrenz eine sehr gute Kranzquote von über 90 Prozent. (pd)

Auszug aus den Ranglisten 300 Meter Jubiläumsstich 300 Meter Kat. A 1. Xaver Bricker, SG Unterschächen, 286 Punkte; 2. Albin Epp, SG Unterschächen, 276; 3. Adolf Infanger, SG Isenthal, 267. Jubiläumsstich 300 Meter Kat. D 1. Augustin Gisler, SG Spiringen, 286; 2. Bruno Stamm, SV Bauen, 280; 3. Bernhard Gisler, SG Seedorf, 277. Jubiläumsstich 300 Meter Kat. E 1. Lorenz Zurfluh, SG Altdorf, 284; 2. Alois Frei, SG Silenen, 276; 3. Hedy Infanger, SV Schattdorf, 275. Veteranenstich 300 Meter Kat. A 1. Adolf Infanger, SG Isenthal, 375; 2. Albin Epp, SG Unterschächen, 370; 3. Xaver Bricker, SG Unterschächen, 355. Veteranenstich 300 Meter Kat D 1. Georg Zgraggen, SV Schattdorf, 382; 2. Bernhard Gisler, SG Seedorf, 372; 3. Judith Gamma, SG Seedorf, 361. Veteranenstich 300 Meter Kat E 1. Josef Arnold, SG Spiringen, 379; 2. Urs Vetter, SG Spiringen, 369; 3. Tony Furger, SG Attinghausen, 367. Einzelkonkurrenz Kat. A 1. Albin Epp, SG Unterschächen, 94; 2. Adolf Infanger, SG Isenthal, 91; 3. Xaver Bricker, SG Unterschächen, 91. Einzelkonkurrenz Kat. D 1. Karl Arnold, SG Spiringen, 96; 2. Werner Noser, SG Seedorf, 96; 3. Georg Zgraggen, SV Schattdorf, 94. Einzelkonkurrenz Kat. E 1. Pius Zwyer, SG Sisikon, 94; je 93 Punkte: Alois Frei, SG Silenen, Peter Aregger, SG Flüelen, Karl Kempf, SG Unterschächen, und Tony Furger, SG Attinghausen.

Auszug aus den Ranglisten Pistole Einzelkonkurrenz 50 Meter 1. Peter Planzer, 91; 2. Albin Gisler, 90; 3. Ruth Odermatt, 85. Veteranenstich 50 Meter 1. Ruth Odermatt, 419; 2. Albin Gisler, 414; 3. Peter Planzer, 414. Jubiläumsstich 25 Meter 1. Albin Gisler, 218; 2. Margrith Schuler, 209; 3. Kaspar Gisler, 197.