Urner Schulen verzichten aufs Händeschütteln Während die Kampagne des Bundesamtes für Gesundheit gegen das Corona-Virus anrollt, denkt man beim Urner Sonderstab bereits über mögliche weitere Massnahmen nach. Christian Tschümperlin 02.03.2020, 18.00 Uhr

Am Montag begann im Kanton Uri der Unterricht nach den Sportferien. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat der kantonale Sonderstab entschieden, die Schulen vorerst nicht zu schliessen. Ganz ausschliessen will Christian Mattli, Generalsekretär der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD), dieses Szenario aber nicht. «Kinder gehören zum Glück nicht zur Risikogruppe. Wenn unsere medizinischen Fachleute aber zu dem Schluss kämen, Schulen zum Schutz von Kindern und Lehrpersonen zu schliessen, dann würde man das verfügen.» Die Lage würde fortlaufend analysiert, auch mit Blick auf die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und die Massnahmen der anderen Kantone. Das letzte Wort in der Frage hat Kantonsarzt Jürg Bollhalder. Dieser war für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen.