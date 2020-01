Urner Skilehrer schliessen sich zu neuem Verein zusammen Eine neue Organisation soll garantieren, dass Skilehrer auch in Zukunft ihre Fortbildungskurse ablegen können. Christian Tschümperlin 03.01.2020, 05.00 Uhr

Ruedi Baumann - hier beim Nostalgie-Rennen in Andermatt - wird Präsident des neuen Vereins. Bild: Remo Infanger (26. Januar 2019)

Alle zwei Jahre feilen die Urner Skilehrer während zweier Tage an ihrer Technik und der Methodik ihres Unterrichts, so auch kürzlich auf dem Gemsstock bei besten Verhältnissen. Rund 60 Skilehrer nahmen am obligatorischen Fortbildungskurs von Swiss Snow Sports teil. «Es war der perfekte Kurs mit den perfekten Leuten», sagt Skilehrer Brosi Arnold. Bisher wurde der Anlass von der Skilehrerkommission in Zusammenarbeit mit der Schneesportschule Andermatt organisiert.