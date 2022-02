Urner Skinachwuchs Silvan Briker holt den Tagessieg Vor kurzem wurde die Rennsaison der Nachwuchsfahrer des Zentralschweizer Schneesportverbandes fortgesetzt. 14.02.2022, 18.28 Uhr

Beim ersten Rennen wurde Silvan Briker vom SC Attinghausen Tagessieger. Bild: PD

In Abwesenheit der Zentralschweizer Nachwuchselite, darunter die vier Urner Meret Muheim vom SC Attinghausen, Noah und Livio Gisler sowie Gian Epp, alle vom SC Gotthard Andermatt, welche an den Interregionsrennen in Frutigen im Berner Oberland im Einsatz standen, organisierte der SC Sattel-Hochstuckli in seinem Heimskigebiet zwei Riesenslaloms. Bei optimalen äusseren Bedingungen kämpften auf der Rennpiste «Stuckliboden» die Nachwuchsfahrer bei den zwei Rennen mit je 39 Toren um wertvolle Swiss-Ski-Punkte.

Im ersten Rennen waren die amtierende Urner Vizemeisterin Lilly Briker vom SC Attinghausen als Sechste und die Isenthalerin Lara Bissig als Siebte in der Kategorie U16 klassiert. Bei den Knaben U12 erreichten die zwei gestarteten Urner Noe Huwyler, SC Attinghausen, als Fünfter, und Noe Jeisy, SC Gotthard Andermatt, als Zehnter Ränge in der ersten Ranglistenhälfte. Der Attinghauser U14 Fahrer Luca Baumann siegte mit 38 Hundertstelsekunden Vorsprung in der Kategorie U14, was auch die zweitbeste Tageszeit bedeutete. Auch der Bürgler Julian Planzer, SC Gotthard Andermatt, wusste als Zehnter in dieser starken Kategorie mit knapp 40 startenden zu gefallen. Aus Urner Sicht setzte der USV Kaderfahrer Silvan Briker mit einer bestechenden Fahrt ein Ausrufezeichen und siegte mit fast einer Sekunde Vorsprung in der Kategorie U16, was auch den Tagessieg vor seinem Klubkollegen Luca Baumann und den U14-Sieg bedeutete. In dieser Kategorie U16 konnten sich mit dem Isenthaler Mike Infanger als Vierter und dem Seedorfer Beda Muoser, SC Gotthard Andermatt, als Fünfer zwei weitere Urner ganz vorne in der Rangliste behaupten.

Noe Huwyler siegt in der Kategorie U12

Im zweiten Rennen steigerte sich Lilly Briker, SC Attinghausen, gegenüber dem Vormittag. Die Attinghauserin wurde starke Vierte in der Kategorie U16 hinter drei Neuseeländerinnen, welche diesen Winter die Trainingszelte in der Innerschweiz aufgeschlagen haben, und für den SC Gotthard Andermatt lizenziert sind.

Der Attinghauser U12-Fahrer Noe Huwyler gewann mit knappem Vorsprung die Kategorie U12. Ebenfalls zu überzeugen wusste in dieser Kategorie Noa Jeisy vom SC Gotthard Andermatt. In der Kategorie Knaben U14 musste sich der Sieger vom Vormittag, Luca Baumann, SC Attinghausen, als Zweiter nur knapp geschlagen geben. Die beiden für den SC Gotthard Andermatt startenden Julian Planzer als Fünfter und Elias Grau als Zehnter konnten sich gegenüber dem Vormittag klar steigern.

Der Tagesschnellste vom Vormittag, Silvan Briker, Attinghausen, musste sich im zweiten Rennen als Zweiter in der Kategorie aber auch als Tageszweiter mit 21 Hundertstelsekunden nur knapp geschlagen geben. Mike Infanger, SC Isenthal, konnte sich als Kategoriendritter gegenüber dem Vormittagsrennen um einen Rang steigern. Und Beda Muoser wurde guter Sechster in der Kategorie U16. (pd/lur)