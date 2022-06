Urner Sujets zieren Kaffeerahmdeckel Die Kampagne «Uri – eine Weltreise zu Fuss» lebt im Kleinformat wieder auf. 12.06.2022, 19.49 Uhr

Ab Juni gibt es in den Regalen von Coop, Volg und Spar in der ganzen Schweiz Kaffeerahmdeckeli mit Urner Sujets zu finden. Dafür werden die Bilder von der Kampagne «Uri – eine Weltreise zu Fuss» wieder verwendet, wie Uri Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Bild von der Göscheneralp erinnert dabei an Tibet, eines von der Isleten an Neuseeland.