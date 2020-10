Urner Verwaltungen kämpfen um KV-Lehrlinge Gemeinden und Kanton beklagen Mühe bei der Rekrutierung und Besetzung von Lehrstellen. Die Gründe sind vielfältig. Christian Tschümperlin 26.10.2020, 05.00 Uhr

Die KV-Lehre ist immer noch sehr gefragt. Trotzdem vermelden Verwaltungen, teilweise Mühe zu haben, die KV-Lehrstellen zu besetzen. «Die Zahl der Bewerbungen ist in den Jahren stetig zurückgegangen», sagt etwa Simon Baumann, stellvertretender Gemeindeschreiber von Altdorf. Er glaubt, dass man derzeit die geburtenschwachen Jahrgänge spürt und dass andere Berufe an Attraktivität zugelegt haben.



Eigentlich hat die KV-Lehre auf der Verwaltung einiges zu bieten. Doch Gemeinden und Kantone haben Mühe, genügend Lehrlinge zu finden. Symbolbild: Mareycke Frehner

Tatsächlich hat die Zahl der KV-Lehrlinge gemäss der Bildungs- und Beratungsstatistik Uri in den letzten vier Jahren um neun Personen von 133 auf 124 abgenommen. Bei den Berufsmaturanden betrug der Rückgang gar elf Personen. Doch: Es handelt sich dabei nicht um einen signifikanten Rückgang. Liegt es also daran, dass andere Berufe attraktiver wurden?

Privatwirtschaft schreibt Lehrstellen früh aus

Markus Herger, Gemeindeschreiber von Erstfeld, relativiert: «Auch bei uns war es in einzelnen Jahren schwierig, die KV-Lehrstellen zu besetzen.» Allerdings: «Von 30 Oberstufenschülern in Erstfeld machen jedes Jahr vielleicht drei das KV. Da ist der Jobmarkt nicht riesig.» Da spiele es durchaus eine Rolle, wenn die Privatwirtschaft attraktive Stellen anbiete. «Ich höre häufig das Argument, dass man auf einer Bank oder Versicherung zumindest befristet bleiben kann und auch zusätzliche Weiterbildungen angeboten werden.» Bei einer Gemeinde mit 15 Angestellten könnten natürlich nicht alle Lehrlinge jedes Jahr bleiben. Ein weiteres Problem sei, dass die Privatwirtschaft die Lehrstellen teilweise sehr früh ausschreibe. «Als Eltern ist man natürlich froh, wenn man das Kind untergebracht hat, aber das ist kein Fairplay», so Herger.



Trotzdem ist auch Herger überzeugt von den Vorteilen einer KV-Lehre bei der Gemeinde: «Es ist eine top Grundausbildung.» Eine Gemeinde biete spannende Einblicke und viele verschiedene Sparten. «Von der Einwohnerkontrolle, den Steuern über den Betrieb des Gemeinderates und der Gemeindeversammlung bis zum Bauamt und dem Sozialdienst ist es ein sehr breites Spektrum.» Man lege auch ein grosses Augenmerk auf ein gutes Schnupperangebot. Heute sei es zudem normal, dass man nach einer dreijährigen Lehre nicht stehen bleibe. «Die wenigsten arbeiten heute mit 30 noch in ihrem angestammten Beruf. Nicht wenige mit der KV-Grundausbildung werden zum Beispiel später Lehrer.» Mit Blick auf die aktuelle Coronasituation sagt Herger zudem:

«Anstellungen bei der Gemeinde oder beim Kanton sind krisenresistent.»

Kanton setzt auf Lehrstellen-Marketing

In Gurtnellen hat man die KV-Lehrlingsstelle im Sommer 2016 gar durch eine Verwaltungsstelle ersetzt. «Der Grund war, dass man keinen Lehrling fand», sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin Jessica Walker. Auch beim Kanton Uri, bei dem derzeit 23 KV-Lehrlinge angestellt sind, heisst es, dass die Situation schwieriger geworden sei. «Für das Lehrjahr 2021/2022 stellten wir einen deutlichen Rückgang an KV-Bewerbungen fest», sagt Patrick Schuler vom Amt für Personal. «Natürlich schwanken die Bewerbungszahlen von Jahr zu Jahr. Doch dieses Jahr war die Anzahl der Bewerbungen so tief wie noch nie.» Trotzdem habe man alle Lehrstellen besetzen können. Sorgen bereitet ihm vor allem, dass die Lehrlingsselektion von Jahr zu Jahr früher starte. «Einerseits werden die Stellen früher ausgeschrieben und andererseits erhalten die Jugendlichen in einigen Fällen schon nach dem Schnuppertag eine Zusage. Der Druck bei den Jugendlichen, sich früh für einen Beruf zu entscheiden, ist hoch.» Um bei den Lehrlingen zu punkten, reichert man die Aufgaben beim Kanton mit neuen Aufgaben an. «Beispielsweise darf in der Volkswirtschaftsdirektion Uri die oder der KV-Lernende für ein Jahr bei der Auto AG Uri arbeiten, um dort eine Ausbildung in einem privatrechtlich organisierten Unternehmen zu geniessen.»

Aufgrund der rückläufigen Zahl der Bewerbungen bietet man beim Kanton mehr Schnupperlehren als in früheren Jahren an. «In einigen Fällen bieten wir die Jugendlichen später zu einem zweiten Schnuppertag auf und bleiben stets mit ihnen in Kontakt.» Das Lehrstellen-Marketing habe sich ebenfalls verändert. «Ein einfaches Inserat in den Printmedien reicht nicht mehr aus. Wir kommen mit den Jugendlichen mittels Vorträgen an den Schulen oder über Social Media in Kontakt. Ausserdem publizieren wir zu den Lehrberufen auch Kurzvideos, welche bei den Jugendlichen sehr gut ankommen.»

KV-Reform verunsichert

Patrick Schuler glaubt, dass soziale Berufe stärker gefragt sind als auch schon. «Gut möglich, dass dadurch das KV etwas an Attraktivität verliert.» Er kann sich auch vorstellen, dass die Angst vor der Digitalisierung eine gewisse Rolle spielt. Dabei geht es auch um die grosse KV-Reform 2022. Diese befindet sich derzeit schweizweit in Vernehmlassung und legt einen starken Fokus auf die digitale Arbeitswelt. «Die Lernenden sollen damit fit gemacht werden für die Zukunft», sagt Iwan Wyrsch vom Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Uri. Unter Umständen könne dies aber die Schüler auch verunsichern. «Man kann dann eventuell die Vorgänger weniger gut fragen, wie ‹es› war.» Trotzdem dünkt ihn die Reform «super»:

«Die Arbeitswelt und das Berufsbild verändern sich im Zuge der Digitalisierung.»

Eine bedeutende Rolle spiele auch das vernetzte Denken. «Statt die einzelnen Fächer separat zu unterrichten, müssen die Lernenden künftig handlungsorientiert beschult werden. Dies bedeutet beispielsweise, einen Bericht über ein Projekt zu verfassen.» Das werde für die Lehrpersonen zwar anspruchsvoller, Wyrsch ist aber davon überzeugt, dass die KV-Lehrlinge stark von dieser Reform profitieren werden und das KV an Attraktivität zulegen wird.