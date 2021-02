Weltenbummler Exil-Urner zeichnet in London fürs Erstfelder Narrenblatt Michael Walker lebt und arbeitet in London. Er hat nach wie vor intensiven Kontakt zur Heimat – das sowohl beruflich als auch fasnächtlich. Markus Zwyssig 11.02.2021, 18.00 Uhr

Der Exil-Urner Michael Walker lebt und arbeitet in London und zeichnet für das Erstfelder Narrenblatt «Gibem». Bild: PD

Nach London gezogen ist er der Liebe wegen. Seine Frau, eine Italienerin, hat Michael Walker auf Reisen in der Mongolei kennen gelernt. Mit seinem Urner Arbeitgeber, der Gipo AG in Seedorf, konnte er vereinbaren, dass er seinen Job auch von seinem neuen Wohnort in der englischen Hauptstadt aus machen kann. Walker ist Konstrukteur. Als solcher plant und zeichnet er an den grossen Baumaschinen der Firma. Mitverantwortlich ist er auch für die Betriebsanleitungen.

Homeoffice war für ihn schon lange vor Corona ein Thema. In der Firma sei es aber damals noch nicht so stark verbreitet gewesen, erzählt er im Gespräch am Telefon.

«Bei uns in der Firma gab es einzelne Personen, die ein oder zwei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiteten. Aber das waren eher Ausnahmen.»

Weil er langjähriger Mitarbeiter sei, habe der Arbeitgeber aber schliesslich eingewilligt. Inzwischen hat sich für Walker Homeoffice im Berufsalltag sehr gut bewährt. Er könne sich auf die Arbeit fokussieren und werde viel weniger abgelenkt als in einem Büro mit vielen Mitarbeitern. Mit dem fehlenden Austausch mit Kollegen vor Ort komme er gut klar. Verbunden ist er mit ihnen über Teams und Skype.

Walker ist überzeugt, dass seine Art, zu arbeiten, immer öfters Alltag werde. Die Menschen seien immer digitaler unterwegs:

«Mit Corona hat Homeoffice einen viel grösseren Stellenwert erhalten und vieles wird auch in Zukunft bleiben.»

Ein positiver Effekt sei dabei, dass es weniger Büroarbeitsplätze brauche. Zudem würden lange Arbeitswege wegfallen. Am Mittag könne man auch mal eine ganze und nicht nur eine halbe Stunde zusammen sitzen.

Über die Erstfelder «Weschwyber» zum «Gibem» gekommen

Mit dem Zeichnen von Karikaturen für die Fasnacht hat Michael Walker vor rund zehn Jahren begonnen. Damals lebte und arbeitete der Erstfelder noch in der Schweiz. Er zeichnete witzige Bilder, welche die Erstfelder «Weschwyber» beim Vortragen ihrer Schnitzelbank in den Restaurants vorzeigen konnten. Die zeichnerischen Qualitäten von Walker sprachen sich offensichtlich in Erstfeld rasch herum. So dauerte es nicht lange und er wurde von den Machern des Erstfelder Narrenblatts «Gibem» angefragt, ob er für sie Karikaturen zeichnen könne. Walker sagte gerne zu, denn er war seit eh und je ein grosser Fasnächtler.

Die Katzenmusikgesellschaft Erstfeld. Karikatur: Michael Walker

E-Mail und Whatsapp ersetzen physische Treffen

«Es spielt dank der Technik heute keine Rolle mehr, wo man die Zeichnungen anfertigt», sagt Walker. «Daten hin und her zu schicken, ist kein Problem.» Herausgeberin des «Gibem» ist die Katzenmusikgesellschaft Erstfeld. Die Redaktion des Narrenblatts sei offenbar zufrieden mit seinen Zeichnungen und ihm mache die Arbeit Spass.

Umgewöhnen musste man sich in Erstfeld aber schon ein bisschen. Es gibt keine gemeinsamen Treffen. «Wir kommunizieren über E-Mails und Whatsapp. Aber das funktioniert eigentlich gut.» Walker bezeichnet sich, was die Zeichnungen angeht, als sehr flexibel. «Die Narrenblattmacher könnten ihre Ideen und Wünsche einbringen», sagt er. Zudem liefert Walker aber auch selber Vorschläge für Karikaturen.

Michael Walker zeichnet Erstfelder Persönlichkeiten wie hier Landrätin Karin Gaiser. Karikatur Michael Walker

Ein Vorteil ist, dass Walker die Sprüche für das bevorstehende «Gibem» schon recht früh vorliegen. «Dann zeichne ich, was die Sprüche hergeben.» Zum Teil sei eine Karikatur offensichtlich. Ziel der Zeichnung sei es, dass man die Gesichter auch kenne – mindestens die bekannten. Das sei beim Zeichnen immer eine Herausforderung, die er gerne annehme.

Fasnachtsstimmung sei in diesem Jahr halt weniger aufgekommen als in früheren Jahren. «Mit den Sprüchen der drei Schnitzelbankgruppen ist es aber doch ein ansehnliches Narrenblatt geworden», gibt er sich überzeugt.

Zwei- bis dreimal im Jahr reist Walker in die Schweiz. Er bleibt jeweils für eine bis zwei Wochen in seiner alten Heimat. Zu Beginn waren die Reisen auch für den Austausch mit dem Arbeitgeber wichtig. Heute reicht es jobmässig, sich per Telefon, E-Mail oder Teams auszutauschen. In die Schweiz kommt er vor allem, um seine Familie und die Freunde zu treffen.

Grosser Kulturenmix und viele kulinarische Spezialitäten

Das neue Leben in London gefällt Michael Walker sehr. Inzwischen haben sich der 36-jährige Exil-Urner und seine Frau einen Freundeskreis in London aufgebaut. Die beiden leben ein bisschen ausserhalb des Zentrums von London. «Wimbledon ist zehn Minuten von unserem Haus entfernt», sagt Walker. Viel eher als an Tennisturniere geht er aber an Konzerte. Und davon gibt es normalerweise sehr viele in der Grossstadt.

Jetzt ist aber wegen Corona auch in London fast nichts los. Speziell gefällt ihm an Englands Hauptstadt der extrem ausgeprägte Kulturenmix. «In der Grossstadt werden sehr viele unterschiedliche Sprachen gesprochen und es gibt eine grosse Bandbreite an kulinarischen Spezialitäten zu entdecken», kommt Walker ins Schwärmen.

Maskenball ist für Walker ein Highlight der Erstfelder Fasnacht

Die Fasnacht in seiner alten Heimat vermisst er schon ein bisschen. In London gibt es nichts Vergleichbares. Vor vier Jahren war er letztmals in Erstfeld an einer Fasnacht dabei. Ein besonderes Highlight war für ihn der Maskenball am Schmutzigen Donnerstag. «Das ist etwas ganz Besonderes», gibt sich Walker überzeugt. Die Leute würden sich ganz speziell Mühe geben mit ihren «Gwändli». Es gebe schliesslich auch eine Rangverkündigung für die beste fasnächtliche Verkleidung. «Das ist sehr cool. Jung und Alt kommt zusammen, Generationen treffen sich.»