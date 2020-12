Fragen und Antworten Diese Streitpunkte blockieren die Urner West-Ost-Verbindung Die Situation rund um die West-Ost-Verbindung ist verworren. Die Baudirektion und Kritiker sind sich uneins. Das sind die 10 brennendsten Fragen in der aktuellen Diskussion. Florian Arnold 23.12.2020, 05.00 Uhr

Die West-Ost-Verbindung ist das wohl brisanteste Urner Politthema des Jahres. Bereits sind fünf Jahre seit der Volksabstimmung vergangen, noch ist kein Bagger aufgefahren. 10 Fragen und die Antworten:

Vor rund einem Monat hat das Urner Obergericht sämtliche Beschwerden behandelt und der Regierung Recht gegeben. Allerdings ist mindestens eines der jüngsten Obergerichtsurteile an das Bundesgericht weitergezogen worden. Nun ist es möglich, dass dieses keine «aufschiebende Wirkung» gewährt, womit rechtlich mit dem Bau begonnen werden könnte. Allerdings stehen eine Volksinitiative und zwei Vorstösse im Landrat im Raum.

Die Initiative fordert folgende Gesetzesanpassung: «Einmündungen und Kreuzungen im Bereich von Zu- und Ausfahrten von Kreiseln sollen vermieden werden.» Ausgerichtet ist die Initiative auf den Kreisel Schächen, den die Regierung mit drei Armen geplant hat, ohne direkten Anschluss an die Gotthardstrasse Richtung Süden. Die Initiative fordert allerdings nicht ausdrücklich einen vierten Arm, dies soll aber durch das Verbot von solchen Einmündungen erwirkt werden. Das neue Gesetz gilt für den ganzen Kanton, nicht nur für Schattdorf. Umstritten ist, ob das Gesetz rückwirkend gelten würde, obwohl dies die Initianten so vorsehen. Für weiteres Juristenfutter ist gesorgt.

Die Parlamentarische Empfehlung von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) fordert ebenfalls einen vierarmigen Kreisel. Die Verhandlungen zwischen der Regierung und der Gemeinde Schattdorf sollen nochmals aufgenommen werden. «Das Volk hat 2015 über eine Projektkredit von 19,8 Millionen abgestimmt, nicht über ein zu realisierendes Projekt», erklärt Cathry. Versprochen worden sei im Abstimmungstext, die WOV werde direkt an die Gotthardstrasse angeschlossen, und Ortsverbindungsstrassen würden nicht unterbrochen. «Dies wird klar nicht eingehalten.»

Cathry betont: «Wir wollen die WOV und brauchen sie.» Die Gotthardstrasse müsse mit akzeptablen Massnahmen entlastet werden. Die Regierung könne den Widerstand von 1750 Petitionären respektive 44 Prozent der Schattdorfer Stimmbevölkerung, nicht missachten. «Wir erwarten, dass die Regierung zeitnahe gemeinsam mit dem Gemeinderat Schattdorf und der IG WOV eine Gesamtlösung definiert. Es kann nicht sein, dass Die Baudirektion hier den Bedürfnissen einer direkt betroffenen Bevölkerung vorbeiplant.» Der Landrat hat die Parlamentarische Empfehlung mit einer klaren Mehrheit überwiesen.

In einer weiteren Parlamentarischen Empfehlung, die Alois Arnold (1981, SVP, Bürglen) vergangenen Mittwoch einreichte, soll sich die Regierung nochmals mit einer anderen Linienführung auseinandersetzen. Arnold würde die «Variante Süd» bevorzugen.

2015 sagte das Urner Stimmvolk mit einer knappen Mehrheit Ja zum Kredit der WOV. Vorgängig hatte der Landrat im Richtplan den Korridor für die Linienführung bestimmt, mit den Gemeinden wurden Vereinbarungen zu den Flankierenden Massnahmen unterzeichnet, seit 2018 sind diese rechtskräftig bewilligt.

Das Bundesgericht prüft nun, ob im Verfahren alles richtig abgelaufen ist und nicht durch falsche Interessenabwägungen Bundesrecht verletzt wurde. Kanzleidirektor Roman Balli gibt aber zu bedenken: «Von sich aus wird das Bundesgericht nicht eine andere Variante vorschlagen.» Fest steht, dass eine neue Linienführung ein langes Verfahren mit sich bringen würde: Einen neuen Richtplan, den der Bundesrat genehmigen müsste, einen neuen Umweltverträglichkeitsbericht, ein neues Einsprache- und Beschwerdeverfahren. Zudem müsste das Volk wohl Geld für die Planung und zusätzliche Mittel für die Ausführung sprechen.

Die Regierung argumentiert diesbezüglich wie folgt: Die Variante Süd kostet doppelt so viel wie die heute gewählte Variante, Industriegebäude wären tangiert, sodass Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Und der interne Verkehr im Industriegebiet Ruag müsste neu geregelt werden. Zudem braucht es aufwendige Schutzbauten, da auf dem Areal noch immer Munition verarbeitet wird. Auch die Variante Süd würde Waldverlust mit sich bringen und beim westlichen Anschluss ein Hochwasserschutzprojekt gefährden. Alois Arnolds Vorstoss zielt auf den Hochwasserschutz ab. Dieser sei bei der gewählten Variante nicht gefährdet, haben gemäss Baudirektion Studien von Fachstellen ergeben. Des weiteren müssen 15'000 Quadratmeter Wald abgeholzt werden. Diese Fläche werde aber in unmittelbarere Nähe im Schächenwald wieder komplett aufgeforstet, hält die Baudirektion fest.

Die Planung eines Kreisels liegt grundsätzlich in der Kompetenz der Regierung. «Würde das Volk aber Ja zur Lex Kreisel sagen, müsste man dies respektieren, sofern die Initiative überhaupt so weit zurückwirkt», sagt Baudirektor Nager. Eine Änderung der Pläne hätte aber weitreichende Konsequenzen: Diese würde eine neue Planung, einen neuen Umweltverträglichkeitsbericht und eine neue Auflage nötig machen. «Von einer Verzögerungstaktik kann keine Rede sein», sagt hingegen Ruedi Cathry. Entsprechende Pläne seien griffbereit. Dies bestreitet der Baudirektor. Er gibt zu bedenken, dass schlimmstenfalls der Bund zum Schluss kommen könnte, dass die Verlagerungsziele so nicht erreicht werden können und die dafür vorgesehenen 9 Millionen aus dem Agglomerationsprogramm streichen. Dies sieht Cathry anders. Er ist der Meinung, dass weder das übergeordnete Ziel der WOV noch die Umweltverträglichkeit durch den vierarmigen Kreisel gefährdet würden. Diese Argumente bezeichnet er als «Angstmacherei».

Der dreiarmige Kreisel wurde als Minimalvariante der flankierenden Massnahmen in Schattdorf gewählt, um den Verkehr auf die WOV zu lenken. So sollen Hindernisse und eine Temporeduktion auf der Gotthardstrasse und auf anderen Strassen in Schattdorf vermieden werden. «Ein vierarmiger Kreisel gefährdet das Verlagerungsziel und stellt somit die Gesamtidee der WOV in Frage», erklärt Baudirektor Roger Nager. Die Knotenform mit drei Armen sei seit dem Jahr 2014 öffentlich kommuniziert, im Abstimmungsbüchlein, im Landrat, an Ausstellungen und Infoveranstaltungen so vorgestellt worden.

Für Ruedi Cathry ist klar, dass genügend Platz für einen vierarmigen Kreisel vorhanden ist, wie aus Planungsvarianten von 2013 hervorgehe. Laut Baudirektion bezieht sich Cathry dabei auf Skizzen aus dem Jahr 2013. Die weiterführende Planung habe gezeigt: Ein vierarmiger Kreisel, der die heutigen Sicherheitsbedingungen erfüllt, braucht mehr Land. Dieses müsste von Anrainern erworben werden, dazu zählen der Fussballplatz, die Crivelli-Kapelle sowie die Coop-Tankstelle. Zudem koste der Landerwerb Geld, das heute nicht budgetiert sei. Und es gehe Zeit verloren, da sich Planung und Genehmigung über mehrere Jahre hinziehen könnten und sich Möglichkeiten für weitere Einsprachen bieten würden. «Von einer zeitlichen Verzögerung kann keine Rede sein», hält Cathry dagegen. Nach der Bereinigung der Beschwerden könne mit Bauen begonnen werden. «Beim Kreisel Schächen geht es um eine separate Planauflage, welche mit dem WOV-Projekt nur indirekt zu tun hat», so Cathrys Meinung.

Kanzleidirektor Roman Balli macht darauf aufmerksam, dass es sich beim überwiesenen Vorstoss von Cathry um eine Parlamentarische Empfehlung handelt. Diese sei auch als «Empfehlung» zu verstehen. Denn aus rechtlicher Sicht könnte die Regierung nach der Bereinigung der Beschwerden mit dem Bau beginnen. «Die Ausführung eines Vorhabens bleibt nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung Sache der Regierung», sagt Balli. Ruedi Cathry fordert hingegen: «Ein echter Dialog ist dringend nötig, bisher hat die Regierung einen Monolog gehalten.» Baudirektor Roger Nager betont: «Wir haben viel informiert und diskutiert über die Jahre. Wie versprochen nehmen wir auch wieder Kontakt mit den Initianten der Initiative auf. Unsere Strategie muss es aber sein, möglichst rasch die WOV zu bauen, denn das hat das Volk entschieden. Jetzt darf man das Gesamtziel einer Verlagerung des Verkehrs und der Entlastung der Bevölkerung nicht aus den Augen verlieren.»