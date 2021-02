Urner Wirtschaft Trotz Corona: Die Lage ist bei vielen Unternehmen noch erträglich Zahlreiche Urner Unternehmen können sich dank guter Auslastung und gesundem Kundenmix über Wasser halten. Das hat eine Umfrage von Wirtschaft Uri ergeben. Der kantonale Dachverband stellt nun aber klare Forderungen. Markus Zwyssig 04.02.2021, 18.17 Uhr

Bauarbeiter giessen eine Decke: Die Bauwirtschaft ist auch in Zeiten von Corona gefragt. Dies zeigt eine Umfrage von Wirtschaft Uri. Symbolbild: Alex Spichale/AGR (Wettingen, 16. April 2020)

Eine Umfrage von Wirtschaft Uri zeigt ein zum Teil überraschendes Bild der Situation der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU): Im Kanton Uri ist die Lage dank guter Auslastung und gesundem Kundenmix in vielen Firmen bis heute erträglich. Doch nicht überall ist das so: «Für einige Unternehmen geht es ums Überleben», sagt René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri. «So leiden auch in Uri der Gastrobereich und die Non-Food-Betriebe massiv unter der angeordneten Schliessung des Bundes.»

Bei der Umfrage wurden Fragen zur Coronasituation gestellt. Das sind die Kernaussagen:

• 48 Prozent sagen aus, dass sich die Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr wegen Corona nicht verschlechtert respektive sogar verbessert hat.

• 54 Prozent erwarten aufgrund von Corona negative Effekte für die Zukunft.

• 35 Prozent wollen Homeoffice beibehalten oder noch ausbauen.

• 23 Prozent der Befragten profitieren von Corona respektive sehen keinen negativen Einfluss.

• 18 Prozent der Unternehmen sehen eine Gefährdung ihrer Existenz in der Zukunft.

Wirtschaft Uri hat damit zum dritten Mal in Folge bei Urner Unternehmen eine Umfrage zur aktuellen Lage durchgeführt. Die Einschätzungen der Wirtschaftslage und der Auftragslage fielen dabei schlechter aus als in den vergangenen Jahren. Am stärksten von den Folgen von Corona betroffen sind die Bereiche Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Logistik. Positivere Einschätzungen kommen aus der Bauwirtschaft, aus dem Baunebengewerbe, der Finanzbranche und dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Schlechtere Auftragslage als im Vorjahr

Generell erwarten die Urner Unternehmen eine schlechtere Auftragslage als im Vorjahr. Sie rechnen damit, dass die Zahl der Mitarbeiter in diesem Jahr gleich bleibt. Positive und negative Entwicklungen gewisser Branchen dürften sich aufheben. Es wird jedoch erwartet, dass die Lehrstellen gleich gut besetzt werden können wie vor Corona. Die fortschreitende Digitalisierung wird von immer mehr Urner Unternehmen als Chance wahrgenommen.

René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri, betont: «Für einige Unternehmen geht es ums Überleben.» Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 29. August 2020)

Wirtschaft Uri fordert von Bund und Kanton und allen Beteiligten klare Haltungen und Entscheide: An die Urner Bevölkerung appelliert sie, sich impfen zu lassen. Der Kanton soll testen, und zwar lieber zu viel als zu wenig. Wirtschaft Uri empfiehlt, auch Massentests ähnlich zum Kanton Graubünden zu prüfen. Altersheime seien prioritär zu berücksichtigen.

96-Stunden-Strategie soll überprüft werden

Überdacht werden soll die sogenannte 96-Stunden-Strategie: Gemäss Bundesamt für Gesundheit ist eine Person zwei Tage vor Symptombeginn ansteckend. Der Kanton Uri verfolgt eine 96-Stunden-Strategie mit dem Resultat, dass deutlich mehr Personen in die Quarantäne müssen. Das schwäche die Unternehmen. Wirtschaft Uri fordert daher, eine Anpassung zur 48-Stunden-Regel, wie sie viele Zentralschweizer Kantone praktizieren, zu prüfen.

Wirtschaft Uri will ausserdem, dass die Normalität möglichst rasch hergestellt wird. Das heisst, die Wiedereröffnung der Geschäfte soll auf den 1. März hin geplant werden. «Es dürfen keine Einschränkungen auf Vorrat verordnet werden, nur weil man Angst vor einer möglichen dritten Welle hat», so Röthlisberger. «Um Ansteckungsketten zu unterbrechen, sind die Schutzmassnahmen wie Abstand, Hygiene oder das Vermeiden von Menschenansammlungen weiter einzuhalten.»