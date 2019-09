«Urner Zeitung» verlost Tickets für Theaterstück Fideler Bauer Für die Aufführungen vom Sonntag, 8. September, 17 Uhr, und Freitag, 13. September, 19.30 Uhr gibt es je 3 x 2 Tickets zu gewinnen.

Am Samstag, 7. September, ist Premiere von «Fideler Bauer». (Bild: Georg Epp, Altdorf, 14. März 2019)

(pz) Interessierte senden bis am Donnerstagabend, 5. September, ein E-Mail an redaktion@urnerzeitung.ch. Adresse und Telefonnummer müssen unbedingt vermerkt sein. Die Gewinner werden benachrichtigt und können die Tickets auf der Redaktion an der Höfligasse 3, Altdorf, abholen.