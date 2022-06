Urnerboden–Fisetengrat Über 400'000 Personen befördert: Die «Fisetenbahn» ist eine Erfolgsgeschichte Die Seilbahn Urnerboden­–Fisetengrat ist seit 20 Jahren in Betrieb. An der GV wurde mit Hermann Inglin ein Mann der ersten Stunde aus dem Vorstand verabschiedet. Bruno Arnold 17.06.2022, 15.13 Uhr

Vor kurzem fand auf dem Urnerboden die 23. GV der Seilbahngenossenschaft Urnerboden­–Fisetengrat statt. Gleichzeitig wurde das 20-Jahr-Jubiläum des Betriebs gefeiert. Präsident Hermann Inglin durfte im Zelt beim Gasthaus Urnerboden 93 stimmberechtigte Genossenschafter und 7 Gäste begrüssen. In seinem Bericht konnte er ­– trotz Einschränkungen aufgrund der Coronaauflagen des Bundes ­– erneut auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurückblicken.

Die Luftseilbahn Urnerboden–Fisetengrat führt ins Grenzgebiet zwischen Uri und Glarus. Bild: PD

2021 wurden mit der Seilbahn Urnerboden­–Fisetengrat total 25’663 Personen befördert, 209 mehr als im Vorjahr. Fast die Hälfte der Passagiere benützte die Bahn in den ersten vier Monaten des Jahres. Mit 3686 Fahrgästen wurde im Februar die höchste Frequenz registriert. Am 2. Juli 2021 konnte Präsident Hermann Inglin den 400’000. Fahrgast begrüssen und mit einem kleinen Präsent beschenken. Bis Ende Dezember 2021 haben total 412’452 Personen die am 1. Dezember 2001 offiziell in Betrieb genommene Bahn benützt. Diese erfreulichen Zahlen schlugen sich auch in der von Hanspeter Toggenburger präsentierten Jahresrechnung nieder, die mit einem Gewinn von rund 7300 Franken abschloss.

IKSS stellt gutes Zeugnis aus

Hermann Inglin erwähnte an der GV, dass die Unterhaltsarbeiten und Kontrollen der Bahn wiederum pflichtbewusst durchgeführt und auch protokolliert worden seien. Unter anderem wurde im vergangenen Jahr das Tragseil um 5 Meter verschoben, um so eine gleichmässige Abnützung desselben zu gewährleisten. Nach Aussage des Präsidenten sind die geltenden Auflagen des Interkantonalen Konkordats für Seilbahnen und Skilifte (IKSS) vollumfänglich erfüllt worden. Die IKSS-Mitarbeiter hätten keine Beanstandungen vornehmen müssen. Die entsprechenden Kontrollen der Fachstelle hätten auch eine Prüfung der Hydraulik des Bremsaggregats mittels Schnellbremse beinhaltet, die erfolgreich verlaufen sei.

Hermann Inglin dankte an dieser Stelle Betriebsleiter Otto Walker für dessen zuverlässige und fachmännische Arbeit. Und schliesslich erwähnte er, dass die Genossenschaft seit Februar 2022 in der Person von Manuela Griffel auch auf die Mitarbeit einer neuen, auf dem Urnerboden wohnhaften Seilbahnwartin zählen kann.

Grosse Verdienste gebührend gewürdigt

Hermann Inglin leitete letztmals die GV der Seilbahngenossenschaft. Bild: PD

Hermann Inglin trat nach über 20-jähriger Tätigkeit, davon 14 Jahre als Präsident, aus dem Vorstand der Genossenschaft zurück. Vizepräsident Beat Gisler würdigte in seiner Laudatio die grossen Verdienste des ehemaligen Hüttenchefs der von der SAC-Sektion Bachtel betriebenen Claridenhütte. Hermann Inglin habe schnell erkannt, dass der Bau der Bahn nicht nur eine Verkürzung des Weges zur beliebten SAC-Hütte, sondern auch höhere Besucher- und Übernachtungsfrequenzen bringen werde. Als Mann der ersten Stunde, der den im Vorstand vertretenen Einheimischen die wichtige und differenziertere Sicht von aussen aufgezeigt habe, sei er von Anfang an und während über 20 Jahren eine äusserst wertvolle Stütze für die Genossenschaft gewesen.

An der Gründungsversammlung vom 3. Januar 1999 wurde Hermann Inglin als Vizepräsident gewählt. Als sektionsinternes Zugpferd hat er in der Folge eine grosse Anzahl von Mitgliedern der SAC-Sektion Bachtel als Genossenschafter gewinnen können. Ausserdem gehörte er der Baukommission der Bahn an und half mit, die vielen Arbeiten mit Umsicht zu erledigen und nicht zuletzt auch diverse Hürden zu bewältigen. Über 100 Mal ist Hermann Inglin für Sitzungen, Besprechungen und Begehungen im Zusammenhang mit dem Bau oder Betrieb der Bahn und den Aufgaben der Genossenschaft von Rüti ZH auf den Urnerboden gefahren. Rund ein ganzes Lebensjahr hat er sich für die Anliegen des Transportunternehmens auf der grössten Schweizer Alp eingesetzt. «Wie du bei uns ohne Vorbehalte, voller Tat- und Überzeugungskraft sowie mit guten Ideen eingestiegen bist, hat uns nicht nur imponiert, sondern uns allen auch gezeigt, dass du ein Macher bist, der anpacken will und kann», betonte Beat Gisler. Und weiter:

«Du warst dir als Baukommissionsmitglied auch nie zu schade, bei den Urner Behörden für die Anliegen der ‹Ürnerbeedäler› vorzusprechen und dich dann und wann auch belächeln zu lassen.»

Martin Albert heisst der neue Präsident

Dass sich der Einsatz bezahlt gemacht hat, zeigt die Tatsache, dass die Bahn zu einer totalen Erfolgsgeschichte für den Urnerboden und auch für die Claridenhütte geworden sei. Mit einem Präsent bedankte sich die Genossenschaft beim scheidenden Vorsitzenden für den jahrelangen Einsatz. Als neuer Präsident liess sich Martin Albert, Linthal, verpflichten. Im Vorstand bestätigt wurden zudem Vizepräsident Beat Gisler, Aktuarin Brigitte Herger, Kassier/Verwalter Hanspeter Toggenburger, Betriebsleiter Otto Walker und Werbung-/Marketingchefin Bernadette Müller-Gisler.

Beim anschliessenden gemütlichen Beisammensein wurde die Erfolgsgeschichte der Bahn und deren mittlerweile bereits über 20-jähriger Betrieb gebührend gefeiert.