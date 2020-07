Im Rückwärtsgang auf den Gotthard – Autofahrerin verletzt Eine 30-jährige Autofahrerin ist rückwärts auf die Gotthardstrasse gefahren. Anschliessend kollidierte sie mit einer Mauer. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. 18.07.2020, 16.39 Uhr

(jb)

Am Samstag um ca. 8.45 Uhr, fuhr eine 30-jährige Urner Lenkerin ihr Auto rückwärts auf die Gotthardstrasse in Erstfeld. In der Folge rollte der Wagen über die Strasse und kollidierte auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit einer Mauer. Das geht aus einer Mitteilung der Urner Polizei hervor.

Die Autofahrerin zog sich bei diesem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.