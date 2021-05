Urnersee Naturschützer sind sauer: «Die geplanten Häfen von Samih Sawiris sind ein No-Go» Investor Samih Sawiris überrascht mit seiner Vision: Am Urnersee sollen zwei Bootshäfen mit Hotel-, Freizeit- und Sportanlagen entstehen. Darüber sind Umweltfreunde alles andere als begeistert. Der höchste Landschaftsschützer der Schweiz kann es kaum fassen. Anian Heierli 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist es bloss eine Idee. Trotzdem schlägt sie jetzt schon hohe Wellen. Der ägyptische Investor Samih Sawiris will am Urnersee zwei Bootshafen mit Hotels, Wohnungen, Geschäften und je einem künstlichen Teich bauen (wir berichteten). Diese Teiche sind in sich geschlossene Häfen und sollen Schiffen als Anlegestelle dienen. Das gibt es bereits an der Meeresküste in Tourismusorten. Im Fachjargon heissen solche Anlagen Marinas. Für das Projekt in Uri ist ein Bootshafen in Bauen an der Isleten angedacht und ein zweiter in Flüelen nördlich des Fussballplatzes (siehe Grafik). Die neueste Vision von Sawiris, der erfolgreich das Tourismusresort Andermatt realisiert hat, kommt nicht überall gut an. Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP), ist entsetzt.

Ihm ist das Lachen vergangen. Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, kritisiert die neueste Vision von Investor Samih Sawiris. Bild: KEYSTONE

Herr Rodewald, was stört Sie am Projekt in Uri, zwei Bootshafen mit künstlichen Seen zu errichten?

Raimund Rodewald: Es geht nicht darum, einen kleinen Hafen zu errichten, sondern um eine Disneylandisierung. Bootshäfen gibt es ja bereits am Urnersee. Hier will man aber eine lagunenartige Situation erschaffen, wie sie beispielsweise in Sawiris künstlichem Resort El Gouna am ägyptischen Roten Meer existiert. Rundum sind touristische Bauten mit Sport-, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen vorgesehen. Man spricht pro Hafen von vier bis fünf Hektaren Land. Diese Idee verstört mich so ziemlich.

Ist das nicht eine Chance für Uri?

Der Urnersee ist einer der eindrücklichsten Wasserabschnitte der Schweiz. Der See ist eingekerbt in eine naturnahe Landschaft. Der Wald führt direkt bis ans Ufer. Die bestehenden Siedlungen sind dagegen recht kompakt geblieben. Gerade auf der westlichen Seeseite an der Isleten ist die Landschaft naturbelassen und fast schon magisch. Dasselbe gilt für das Reussdelta zwischen Seedorf und Flüelen. Solche Marina-Projekte würden diese Authentizität der Landschaft komplett zerstören.

In Flüelen will man auf der Allmend bauen und nicht im Reussdelta.

Die Allmend grenzt direkt ans Reussdelta. Dieses hat man seit dem Hochwasser 1987 über Jahrzehnte hinweg mit einer Revitalisierung geschaffen. Entstanden ist so eine Landschaft mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Ich kann mir nicht erklären, wie man auf die Idee kommt, daneben vier bis fünf Hektaren Land mit einem künstlichen Teich und Hotelbauten zu erstellen. Das ist raumplanerisch völlig deplatziert und steht quer in der Landschaft. Aus meiner Sicht ist dieses Projekt nie und nimmer bewilligbar.

Weshalb?

Es handelt sich um ein hochgradig geschütztes Gebiet des Vierwaldstättersees. Beide Standorte liegen nahe am See. Das schneidet sich mit dem Gewässer- und Hochwasserschutz. Zudem ist auch am Standort Isleten nicht alles Industrie- und Baugebiet, sondern ebenso Landwirtschaftszone. Dann bräuchte es Umzonungen. Dabei sind die Hürden aufgrund der heutigen Raumplanung rechtlich sehr hoch. Zudem handelt es sich hier um national geschütztes Gebiet.

Inwiefern ist das Gebiet an der Isleten national geschützt?

Es gehört zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Dieses sogenannte BLN Vierwaldstättersee reicht an der Isleten bis ans Ufer. Diese Zone verdient eine ungeschmälerte Haltung. Die BLN-Objekte sind Landschaftsperlen der Schweiz, die national unter Schutz stehen. In diesem Gebiet kann zwar eine Entwicklung stattfinden – aber so schonend wie möglich. Das heisst auch: Die Sicht auf die Silhouette der Deltas darf nicht durch eine bauliche Skyline zerstört werden.

Grafik: let/CH Media

Investor Sawiris hat mit dem Tourismusresort in Andermatt bewiesen, dass er Grossprojekte ins Landschaftsbild einpassen kann. Sollte man seiner neuesten Vision also nicht eine Chance geben?

Das hat er tatsächlich bewiesen. Allerdings brauchte es dazu auch viele Gespräche und Treffen zwischen ihm, dem Kanton Uri und den Umweltverbänden. Zudem war Andermatt immer schon touristisch entwickelt. Das Urserntal hat diese Vergangenheit. In diesem Sinne hat Herr Sawiris dieser Region nicht etwas völlig Neues aufgedrückt. Diese Anbindung an die lokale Identität fehlt dagegen beim Marina-Projekt komplett. Diese Ursprünglichkeit des Urnersees ist das heutige Markenzeichen vom Tourismus der Region. Ich schätze Herrn Sawiris persönlich sehr. Umso mehr erstaunt es mich, dass er eine solche Idee ausarbeiten lässt für einen Ort, dessen Identität sich nicht mit einem Implantat von Marinas verträgt.

Wie will die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz nun vorgehen?

Wir werden das Gespräch suchen und möchten verhindern, dass sich die Haltung festsetzt, dass die Umweltseite etwa positiv eingestellt sei. Das ist überhaupt nicht so. Wir erhielten viele Rückmeldungen von Personen, die fassungslos sind. Es ist nötig, dass man von Anfang an warnt vor den Problemen, die solche Projekte mit sich bringen. Ich wäre froh, dass es eine klare Aussprache darüber geben würde, was konkret entstehen soll. Für uns sind Marinas am Urnersee ein No-Go.