Flüelen: Gegen die Marina-Pläne von Sawiris regt sich Widerstand

Urnersee Petitionen von Komitee und den Grünen: Gegen die Marina-Pläne von Samih Sawiris regt sich Widerstand Ein eigenes Komitee aus Flüelen geht gegen die geplanten Jachthäfen des ägyptischen Investors vor. Das Vorhaben würde viele Nachteile für die Urner Bevölkerung nach sich ziehen. Florian Pfister Jetzt kommentieren 04.02.2022, 11.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pläne von Samih Sawiris schlagen hohe Wellen. Der ägyptische Investor plant zwei künstliche Jachthäfen am Urnersee. An der Isleten und in Flüelen sind zwei sogenannte Marinas vorgesehen, um die Hafenbecken herum sollen Hotels, Apartmenthäuser, Geschäfte und Restaurants errichtet werden. Nun hat sich in Flüelen ein 43-köpfiges Komitee zusammengetan. Es plant nun, eine Onlinepetition zu lancieren. Neben Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Gemeinde gehören auch Personen vom nördlichsten Zipfel Altdorfs dazu, wie das Komitee in einer Medienmitteilung schreibt. Es handle sich grossmehrheitlich um Direktbetroffene. Unter anderem sind verschiedene Gewerbetreibende, Landwirte, Landbesitzer und Anwohner vertreten.

Am westlichen Ufer von Flüelen möchte Samih Sawiris eine Hafenanlage bauen. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 20. Mai 2021)

Das Komitee fordert, dass die Landschaft rund um den Urnersee erhalten bleibt und die Pläne von Samih Sawiris nie umgesetzt werden. Das Komitee schreibt:

«Der Urnersee gehört uns Urnerinnen und Urnern und darf nicht einem ägyptischen Grossinvestor geopfert werden.»

Der Urnersee sei eine einzigartige Landschaft, vor allem die Isleten und das Reussdelta würden einen speziellen Charme ausstrahlen. Zudem seien viele Uferabschnitte am Urnersee frei für alle zugängig und das solle so bleiben. Ausserdem kritisiert das Komitee, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf dem benötigten Kulturland Kühe grasen. Die Marinas würden damit die Existenz von mehreren Landwirten in Flüelen und Umgebung gefährden.

Das Wohl der Hotelgäste steht Gewerbe und Vereinen im Weg

Nachhaltig sei nur ein sanfter Tourismus. Touristinnen und Touristen kämen vor allem wegen der Natur an den Urnersee. Das Komitee erwähnt die Hotels Flüelerhof und Sternen, welche schon länger zum Verkauf stehen. Dafür brauche es keine neuen Anlagen auf der grünen Wiese.

Auch Gewerbe und Vereine würden unter diesen Projekten leiden. «Hotelanlagen neben dem Gewerbegebiet würden die Flüeler Unternehmen in ihrer Entwicklung stark gefährden», heisst es in der Mitteilung. «Kein Hotelgast möchte bereits um 6 oder 7 Uhr durch die Gewerbebetriebe geweckt werden.» Aufgrund des Lärms neben den Hotels wären keine Partys des FC Flüelen mehr möglich, auch die Schützengesellschaft sei dann nicht mehr erwünscht. Und für ein grösseres Schwingfest hätte es künftig keinen Platz mehr in Flüelen.

Befürchtung von steigenden Mietpreisen

Zudem befürchtet das Komitee, dass sowohl Wohnungsmieten als auch die Immobilienpreise markant steigen würden und begründet dies damit, dass die Urner Regierung mit den Projekten eine reichere Klientel anlocken wolle. «Wer schon ein Eigenheim hat, darf dieses künftig teurer versteuern – währenddessen Samih Sawiris Unternehmungen im Kanton Uri von der Gewinnsteuer befreit sind», heisst es.

«Wir wollen, dass die jungen Flüelerinnen und Flüeler mit ihren Familien auch ohne grosses Portemonnaie in Flüelen wohnen bleiben können.»

Auch die Grünen Uri sind dagegen Die Grünen Uri haben beschlossen, eine Petition zu lancieren, die sich an den Regierungsrat, die Korporation Uri und die Gemeinderäte von See und Flüelen wendet. Wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt, sollen sich diese dafür einsetzen, dass die geplanten Marinas von Samih Sawiris nicht realisiert werden. Sie begründet ihren Widerstand ähnlich wie das Komitee. Die Pläne seien nicht im Interesse der Mehrheit der Urner Bevölkerung. Schon heute sei ein viel zu grosser Teil des Seeufers privatisiert. Die noch frei zugängliche Allmend, wo sich auch der Flüeler Fussballplatz, das Bootshaus des Ruderclubs und der Schiessstand befinden, soll nach Ansicht der Partei grün und für alle frei zugänglich bleiben. Es gehe auch nicht an, dass wertvolles und ebenes Landwirtschaftsland unnötigerweise verbaut wird. Zudem bestünde die Gefahr, dass sowohl der Boots- als auch der Autoverkehr auf die Zufahrtsstrassen zunehmen würden. Damit würde gleichzeitig die Attraktivität des Wegs der Schweiz geschmälert, der ja gerade wegen der Nähe zur Natur so viele Menschen anlockt. Statt die Bauerstrasse für viel Geld zu verlegen, wäre es zielführender, den Weg der Schweiz am Axen und zwischen Isleten und Bauen attraktiver und sicherer zu machen. Wie die Grüne Uri schreibt, will sie keinen solchen «Ausverkauf der Heimat», weshalb sie ihre Petition kantonsweit lancieren will. Sie werde in Kürze auch auf der Website der Grünen zur Unterschrift aufgeschaltet sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen