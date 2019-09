Urs Kälin tourt durch den Kanton Der SP-Kandidat besucht sechs Urner Gemeinden.

SP-Nationalratskandidat Urs Kälin

Die Ausgangslage für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober ist spannend. Vier Kandidaten bewerben sich um den einzigen Urner Sitz. Einer davon ist der Altdorfer SP-Gemeindepräsident Urs Kälin. Um den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, Urs Kälin im Gespräch persönlich kennen zu lernen, begibt sich der erfahrene Politiker auf eine «Tour d’Ur(i)s» durch sechs Urner Gemeinden.

Gestartet wird die Tour im Restaurant Tellenbräu in Altdorf (Freitag, 27. September, 19.30 Uhr). Danach folgen Stationen im Restaurant Mühle in Schattdorf (Samstag, 28. September, 19.30 Uhr), im Restaurant Zur alten Post in Spiringen (Dienstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr), in der Bar Di Alt Apothek in Andermatt (Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr), im Restaurant Sternen in Gurtnellen (Donnerstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr) und im Restaurant Bahnhöfli in Seelisberg (Freitag, 4. Oktober, 19.30 Uhr). Urs Kälin wird sich zu den obengenannten Daten und Zeiten in den Lokalen befinden. (pz)