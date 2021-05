Leider fahren heute noch viele an diesem gepflegten Gasthaus vorbei, welches am Weg auf den Bürgenstock liegt. Dabei steht im gastlichen «Trogen» seit elf Jahren eine Frau am Herd, die nicht nur philosophiert, sondern frisch, saisonal und regional kocht. Madeleine Müller bietet keine Schäumchen, dafür eine innovative, traditionelle Küche an. Und das in der Mitte von «Nirgendwo» und doch nur 20 Minuten von Luzern entfernt. So ist das Gasthaus Trogen eine Oase für Müssiggänger und Genussmenschen mit einem Sinn fürs Wesentliche. Geboten werden kulina­rische Momente für Besseresser, mal einfach, mal verspielt. Zu empfehlen sind Madeleines Hackbraten sowie auch das «Mägenwiler» Güggeli.



Folgende Nidwaldner Lokale sind im Land-Beizli-Führer enthalten: Villa Honegg Bürgenstock, Taverne Bürgenstock, Gasthaus Obermatt Ennetbürgen, Gasthaus Trogen Obbürgen, Seehotel Baumgarten Kehrsiten, Restaurant Mathisli Kehrsiten, Restaurant Tell am See Kehrsiten, Seerestaurant Schwybogen Seelisberg. (hub)