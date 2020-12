Urschweiz Hilfe der Behörden reiche nicht aus: Gastronomen fühlen sich von der Politik verschaukelt Gastronomen in Uri, Nid- und Obwalden bangen zum Teil um ihre Betriebe. Das derzeit noch zulässige Anbieten von Take-away funktioniert nicht für jeden. Die Gastroverbände fordern vom Staat mehr Unterstützung. Christian Tschümperlin Aktualisiert 30.12.2020, 18.42 Uhr

Seit dem 18. Dezember bleiben Museen, Sportbetriebe und Restaurants bis auf weiteres geschlossen. Einige Gastronomen in den Kantonen Nid- und Obwalden sowie Uri betreiben jedoch Take-away-Angebote. Ein Urner Hotelier, der dies tut, ist Geschäftsführer Peter Vespa vom Hotel Höfli in Altdorf. Die Gäste können zwischen einem Silvestermenu und einer Abendkarte wählen. Trotzdem stellt er fest: «Wir machen einen Bruchteil des sonst üblichen Umsatzes.» Aus Rentabilitätsgründen sollte er eigentlich sofort schliessen. «Aber wir sind für unsere Gäste da.»

Das Restaurant des Hotels Höfli in Altdorf hat auf den Take-away-Betrieb umgestellt. Geschäftsführer Peter Vespa packt ein Gericht ein. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 30. Dezember 2020)

Es gibt aber auch Gastronomen, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden wollen, die aus wirtschaftlichen Gründen auf einen Take-away verzichten. Einige zeigen sich empört über die Restaurantschliessungen, die am 18. Dezember verhängt wurden: «Durch die widersprüchlichen Vorgaben des Bundes fehlt uns jegliche Planungssicherheit», sagt einer der Gastronomen. Beim Bund starre man bloss auf die sich ständig verändernden R-Werte, es fehle an einer kohärenten und langfristigen Strategie. Ein anderer der Urner Gastronomen fühlt sich durch die Politik im Regen stehen gelassen. «Man hilft den Arbeitnehmern, aber nicht den Arbeitgebern.»

Nicht jedes Restaurant kann Take-away anbieten

Marcel Rogenmoser vom Restaurant Rössli in Seedorf spricht von einer schwierigen Situation: «Es ist attraktiv, in Grossstädten einen Take-away anzubieten, wo die Kundenfrequenzen vorhanden sind.» Wenn das Geschäft aber nicht auf Take-away ausgerichtet sei, entstünden Kosten, die schwierig zu decken seien. Die Preise fürs Essen to go sind mit denen im Restaurant nicht vergleichbar. «Wir sind nicht auf Take-away spezialisiert. Eine Pizza im Sortiment über die Gasse anzubieten ist einfacher, als wenn man eine Kalbsleber mit Röschti anbietet.»

Uri prüft Öffnung der Gastrobetriebe ab Januar Der Urner Regierungsrat wird am 5. Januar prüfen, ob eine Öffnung der Gastwirtschaftsbetriebe allenfalls auf das darauffolgende Wochenende erfolgen kann, wie er in einer Medienmitteilung vom Mittwoch, 30. Dezember 2020, festhält. Die epidemiologische Lage entspanne sich derzeit noch zu wenig schnell. Betrieben, die Speisen und Getränke als Take-away in Skigebieten anbieten, werden ab dem 31. Dezember aber erste Erleichterungen gewährt: Sie dürfen in Aussenbereichen wieder Sitzplätze anbieten. Pro Tisch dürfen dabei maximal vier Personen sitzen und zwischen den Gästegruppen wird ein Abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. (cts)

Die Gastronomie ist also in einer verzwickten Lage. Nicht einverstanden mit den aktuellen Härtefallmassnahmen von Bund und Kanton zeigt sich aktuell auch der Verband Gastro Obwalden. Dort seien durch die Anti-Corona-Massnahmen bereits Schäden in der Höhe von 20 Millionen Franken entstanden. In einer Mitteilung heisst es:

«Der durchschnittliche Schaden pro Hotel oder Restaurant beläuft sich in Obwalden auf 192'800 Franken.»

Zwei Drittel der Betriebe würden Umsatzausfälle von rund 35 Prozent verzeichnen. Pro Betrieb seien als Folge davon im Schnitt bereits drei Stellen abgebaut worden.

Weitere rund 600 Stellen seien insgesamt gefährdet, so Gastro Obwalden. Als härtester Einschnitt wird der Lockdown im Frühling genannt, am zweit schlimmsten hätten sich die Sitzplatzbeschränkungen ausgewirkt. Befragt wurden 106 Mitglieder von Gastro Obwalden, davon 59 Restaurants und Hotels. «Die Resultate sind erschreckend», wird der Obwaldner Gastropräsident Bruno Della Torre in der Mitteilung zitiert. «Es kann nicht sein, dass Wirtefamilien unverschuldet diese Schäden selber tragen müssen.»

Bruno della Torre vom Gasthaus Rose in Kerns ist der Präsident von Gastro Obwalden. Bild: Pius Amrein (Kerns, 6. November 2020)

Ausfälle sollen entschädigt werden

Gastro Obwalden fordert deshalb vom Kanton Obwalden und vom Bund eine vollständige Entschädigung für die Umsatzausfälle im Jahr 2020. Die Entschädigungen seien à fonds perdu auszuzahlen, also ohne Aussicht auf Gegenleistung durch die Gastronomie. «Gestützt auf die Bundesverfassung appelliert die gesamte Gastrobranche an die Verantwortung von Behörden und Politik.» Man fordere eine faire und unkomplizierte Lösung für alle Geschädigten der staatlichen Pandemiebekämpfung. Das heisst, dass man auf eine harte Linie bei 40 Prozent Umsatzeinbusse verzichten müsse.

Bei Gastro Nidwalden teilt man die Ansichten und Forderungen von Gastro Obwalden, wie Nathalie Hoffmann auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. «Die R-Werte wurden nach unten korrigiert, das gibt bei uns zu diskutieren. Wir fühlen uns vom R-Wert hintergangen», sagt Hoffmann. «Wenn man den Entscheid abhängig macht von unzuverlässigen R-Werten, dann fragen wir uns wirklich, wie es weitergeht.» Ende Jahr bekommen die Gastronomen viele Rechnungen zugestellt. «Wir wissen nicht, wie wir die bezahlen sollen, wenn wir nicht arbeiten dürfen.»

«Die Branche brennt»

Im Kanton Uri zeigt sich dieselbe Situation. «Die Branche brennt. Nun liegt es am Bund und den Kantonen, dass sie umgehend und entschlossen finanziell entschädigt wird», schreibt Gastro-Uri-Präsident Joe Herger. «Wir erwarten, dass der Staat Verantwortung für seine Entscheide übernimmt.» Konkret fordert Gastro Uri Beitragszahlungen in Form von Fixkostenzuschüssen. Aus Sicht des Verbands soll die für Hilfe massgebende Umsatzschwelle von 40 auf 20 Prozent gesenkt werden. «Die Härtefallregelungen müssen schnellstmöglich umgesetzt werden oder durch sofortige Entschädigungen ergänzt werden. Andernfalls löschen viele gastgewerbliche Betriebe die Lichter für immer», so Herger.

Marcel Ineichen im Hotel Hahnenblick. Bild: Corinne Glanzmann (Engelberg, 5. Dezember 2019)

Trotzdem geben viele Gastronomen die Hoffnung nicht auf. «Unser Take-away ist seit dem 25. Dezember offen und wir werden dabei sehr gut unterstützt durch die Bevölkerung», sagt Marcel Ineichen vom Gilde-Restaurant Hotel Hahnenblick in Engelberg. Man erhalte jeweils ein gutes Feedback auf die Take-aways über Silvester. Ineichen ist optimistisch: «Wir vertrauen darauf, dass wir bald wieder vollständig öffnen können und unsere Gäste begrüssen dürfen.»