Urserntal Andermatt rüstet sich für E-Autos Andermatt Swiss Alps und das Elektrizitätswerk Ursern investieren zusammen in den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. 26.12.2021, 18.11 Uhr

An der UN-Klimakonferenz in Glasgow vom Oktober sprachen sich zahlreiche Länder dafür aus, dass künftig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verboten werden sollen. Nun reagieren Andermatt Swiss Alps und das Elektrizitätswerk Ursern (EWU) gemeinsam und investieren frühzeitig in den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.