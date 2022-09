Urserntal Regierung sieht noch Lücken im Sportangebot Sportinfrastrukturen im Urserntal zu realisieren, sei nicht Aufgabe des Kantons, heisst es in einer Antwort auf ein Postulat. Projekte und Optimierungen will er aber mitunterstützen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 07.09.2022, 13.56 Uhr

Im Urserntal gibt es viele Möglichkeiten, Sport zu treiben. Archivbild: Valentin Luthiger

Das Urserntal hat sich in sportlicher Hinsicht in jüngster Zeit sehr positiv entwickelt. Das stellt die Regierung in ihrem Bericht zum Projekt Sportzentrum Ursern fest. Auslöser dazu war ein Postulat von Daniel Furrer (CVP/Mitte, Erstfeld), das der heutige Justizdirektor im Mai 2018 noch als Landrat eingereicht hatte. Das Postulat wurde im September 2018 auf Empfehlung des Regierungsrats einstimmig überwiesen.

Grund für den Vorstoss war damals, dass die Verantwortung für den Betrieb des Armeesport-Stützpunkts in Andermatt (ASSA) am 1. Januar 2018 von der Armee an das Bundesamt für Sport (Baspo) übergegangen war. Damals hiess es, diese Regelung würde bis Ende 2021 dauern. Danach müsste eine neue Trägerschaft für den Weiterbestand sorgen. Inzwischen hat sich das Baspo bereit erklärt, die einstigen Aufgaben des ASSA noch bis Ende 2025 zu erfüllen. Ziel des von der Regierung zusammen mit Andermatt, Hospental und Realp sowie mit der Korporation Ursern und der Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH lancierten Projekts eines Sportzentrums Ursern bleibt es nach wie vor, eine neue Trägerschaft zu bilden. Aus Spargründen sistiert wurde das Projekt des Bundes, ein nationales Schneesportzentrum zu schaffen.

Wesentliche Fortschritte in Sachen Infrastrukturen erzielt

«Vergleicht man die Situation in Andermatt von heute mit jener von 2014, erkannt man wesentliche Fortschritte bei den Infrastrukturen», schreibt die Regierung in ihrem Bericht. Der erfreuliche Befund zum sportlichen Angebot im Urserntal sei zum einen den privaten Investorinnen und Investoren zu verdanken, zum anderen aber auch dem Engagement des Bundes mit dem Baspo und den Arbeiten im Rahmen der Winteruniversiade 2021. Anteil an dieser Entwicklung habe nicht zuletzt auch die bisher im Projekt Sportzentrum Ursern geleistete Arbeit.

Trotz all dieser Fortschritte sei das derzeitige infrastrukturelle Angebot sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport im Urserntal noch nicht in allen Teilen nachfragegerecht, so die Regierung. «Es gibt infrastrukturelle Lücken und punktuellen Optimierungsbedarf.» Konkret handelt es sich um die Modernisierung und den Ausbau von Unterkünften, insbesondere für Lager; um den Erhalt und die Erweiterung von Indoor-Sportmöglichkeiten; die Nachnutzung des Zeughauses Realp und den Ausbau der Rollskibahn; die Beschneiung der Loipen in Realp. Mit Blick auf die Schliessung dieser infrastrukturellen Lücken stellt sich für die Regierung auch die Frage nach der Sicherstellung des künftigen Betriebs. Aus betrieblicher Sicht relevant sei zudem das Angebot an Kursen vorab für den Breitensport.

Die Regierung betont in ihrem Bericht klar:

«Die Realisierung von Sportinfrastrukturen in Ursern ist nicht Aufgabe des Kantons.»

Der Regierungsrat sehe seine Aufgabe vielmehr darin, entsprechende Projekte und Optimierungen unterstützend mitzutragen. «Die heute bestehenden gesetzlichen Grundlagen zur wirksamen Förderung von Sportinfrastrukturen sind ausreichend, womit es auf kantonaler Ebene keine neuen rechtlichen Grundlagen braucht», so die Regierung.

Beat Jörg: «Umfeld ist geprägt von vielen Akteuren mit eigenen Plänen und Absichten»

Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg. Bild: Urs Hanhart

Zur Frage, weshalb der 2018 eingereichte Vorstoss erst jetzt beantwortet wird, erklärt Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg:

«Wir wollten die im Postulat gestellten Fragen einerseits mit der nötigen Sorgfalt beantworten und andererseits robuste Resultate liefern.»

Das Umfeld, in dem sich das Projekt Sportzentrum Ursern bewege, sei aber geprägt von vielen Akteuren mit eigenen Plänen und Absichten. Zudem sei es ausgesprochen dynamisch. «Darum zogen sich die von unserer Seite her erforderlichen Abklärungen sehr lange hin», so Beat Jörg. In dieser langen Zeit seien indes nicht einfach nur Abklärungen gemacht worden, sondern es seien auch wichtige Fortschritte und Erfolge erzielt worden. «Dazu gehört die Tatsache, dass das Baspo sein bisheriges Angebot im Urserntal nun bis mindestens Ende 2025 aufrechterhält.»

