Das sagt ein Experte zur Ausweitung von Tempo 30 in Uri

VCS Uri Befürchtungen treffen in der Praxis kaum zu: Das sagt ein Experte zur Ausweitung von Tempo 30 Viele Schweizer Städte wollen Tempo 30 einführen. Die Mitgliederversammlung des VCS Uri diskutiert mit einem Experten aus Luzern, ob und wie eine Temporeduktion in Uri möglich wäre. 17.09.2021, 17.27 Uhr

Aus Lärmschutz- und Verkehrssicherheitsgründen kann Tempo 30 eine sinnvolle Massnahme sein. Bild: PD

Entlang viel befahrener Strassen werden die Lärmschutz-Grenzwerte vielerorts überschritten: so auch entlang der Gotthardstrasse in Altdorf, Bürglen und Schattdorf. Dabei gäbe es ein einfaches und absolut kosteneffizientes Mittel, den Lärm massiv zu verringern: Tempo 30. Die Mitglieder des VCS Uri diskutierten deshalb an ihrer Mitgliederversammlung gemeinsam mit einem Experten über Vor- und Nachteile einer Temporeduktion.

Die Erfahrung zeige, dass mit einer Reduktion der Tempolimite von 50 auf 30 Stundenkilometer die Lärmimmissionen um 1 bis 4,5 Dezibel verringert werden können, heisst es in der Mitteilung des VCS. «Eine Senkung des Tempos hat die gleiche Wirkung wie eine massive Reduktion des Verkehrs – für ein Minus von drei Dezibel müsste die Verkehrsmenge halbiert werden», lässt sich Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte bei der Stadt Luzern, darin zitieren. Besonders wohltuend wirke sich eine Temporeduktion bei Bussen des öffentlichen Verkehrs aus. Bei Versuchen in Luzern seien Lärmminderungen von 4 bis 8 Dezibel gemessen worden, so Schürmann.

«Es muss nicht schon etwas passiert sein»

Tempo-30-Zonen auf Quartierstrassen sind aber in Uri längst keine Seltenheit mehr. Während für Tempo-30-Zonen Gestaltungsvorschriften und spezielle Verkehrsregeln – wie Rechtsvortritt – gelten, gibt es für Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen, in Uri sind dies meist Kantonsstrassen, keine expliziten Anforderungen. Die Strasseneigentümer seien dann relativ frei in der Gestaltung des Strassenraums.

In mehreren Fällen habe das Bundesgericht Tempo 30 auf Schweizer Strassen unterstützt, erklärt Schürmann in seinem Referat weiter. Dies vor allem aus Lärmschutzgründen, nicht zuletzt aber auch wegen Verkehrssicherheitsgründen: Bei Tempo 30 nehme sowohl die Unfallschwere wie auch die Unfallhäufigkeit ab. Eine Temporeduktion sei also auch vorsorglich möglich, ohne dass auf der Strasse bereits etwas passiert sein muss. Deshalb werde Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen neuerdings von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) unterstützt. Auch im Umweltschutzgesetz habe die Vorsorge und die Lärmreduktion an der Quelle Vorrang vor anderen Massnahmen.

Kaum unerwünschte Nebeneffekte

Befürchtungen, die im Zusammenhang mit Tempo 30 oft geäussert werden, hätten sich in der Praxis als kaum zutreffend erwiesen, heisst es in der Mitteilung weiter. So werde der Verkehrsfluss durch die Massnahme eher verbessert als verschlechtert, die Fahrzeit könne sich sogar verkürzen. Die Strassenkapazität werde ohnehin weniger durch das signalisierte Tempo als durch die Kapazität der Knoten bestimmt.

Ausweichverkehr auf untergeordneten Strassen sei zwar im Einzelfall nicht ausgeschlossen, liege aber meist an einer grundsätzlichen Fehlkonzeption und sei unabhängig vom Temporegime auf der Hauptstrasse. Auch der öffentliche Verkehr müsse kaum mit einer Verlängerung der Fahrzeiten rechnen, meine Roger Schürmann. Seine Erfahrung aus Luzern: «Tempo 30 hat sich in Luzern als stadtverträgliches Tempo bewährt und trägt zu einer höheren Lebensqualität in den Wohnquartieren sowie Verkehrssicherheit bei. Der Nutzen ist vielfältig und die Kosten in den meisten Fällen gering.» Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen könne einfach und pragmatisch umgesetzt werden: Bauliche Massnahmen seien dabei nicht einmal zwingend nötig, oft würden einfache Signalisierungs- und Markierungsmassnahmen genügen.

Vorstand wiedergewählt

Die üblichen Vereinsgeschäfte gingen an der Mitgliederversammlung oppositionslos über die Bühne. Die Vorstandsmitglieder Harriet Kluge, Peter Enderli, Raphael Walker und Alf Arnold sowie die Revisoren Toni Moser und Beat Arnold wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt, Rechnung und Jahresbericht genehmigt. Mit Bedauern wurde zur Kenntnis genommen, dass keine neuen Vorstandsmitglieder gewählt werden konnten. (mah)