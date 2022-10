Veranstaltung Bruno Bieri spielt im Kellertheater im Vogelsang Der Künstler zeigt sein Programm «Ça joue!» mit Klängen und erheiternden Geschichten. 10.10.2022, 15.51 Uhr

Bruno Bieri liebt Zwischentöne, in der Musik und im Leben. Dies bringt er spielend, singend und erzählend auf die Bühne.

Bruno Bieri ist Sammler. Was ihm das Leben vor die Füsse spült, sammelt er wie Treibholz und trägt es nach Hause. Für sein Publikum baut er daraus eine Hütte, ein Baumhaus, einen Palast für die Fantasie. Es gelingt ihm, Welten zu verbinden und einen musikalischen Bogen zu spannen zwischen traditioneller und experimenteller Musik.

Bruno Bieri tritt in Altdorf auf.

Bruno Bieri ist Erzähler. Aus Begegnungen und Begebenheiten schöpft er Farben und Töne für stimmungsvolle Aquarelle. Mal malt er seine Geschichten mit schnellen Strichen, mal mit triefendem Pinsel. Bruno Bieri hat, was alle Humanisten auszeichnet: ein grosses Herz und einen wachen Geist. Wie seinem Vorbild Mani Matter gelingt es ihm spielend, aus der Alltagsbeobachtung philosophische Wahrheit zu schöpfen.

Natur ist sein Vorbild für Klangwelten

Bruno Bieri spielt gerne. Mit Worten und Tönen, mit Hand und Herz. Am liebsten mit den Menschen – und für sie. Und gelegentlich im Dialog mit der Amsel, die er pfeifend in sein Spiel integriert. Überhaupt ist die Natur sein Vorbild und inspiriert ihn zu Klanggewölben, die bei uns akustische Glücksgefühle auslösen. Er ist auf der Suche nach dem Glück, dem Land Arkadien – auch dann, wenn er unter den Arkaden der Berner Altstadt als Laubenmusiker für Echo sorgt. Ist es Heimat- oder Identitätssuche, dass das Alphorn neben der Handpan in seinem Programm einen Spielplatz bekommt?

Das Publikum kann sich verzaubern und beglücken lassen mit Klängen und erheiternden Geschichten – erzählt und gesungen, laut und leise, hoch und tief, wie das Leben so spielt. Ça joue!

Bruno Bieri – Ça joue! Sonntag, 16. Oktober 2022, im Kellertheater im Vogelsang, Altdorf. Türöffnung 10.30 Uhr, Beginn 11.00 Uhr. Tickets gibt es unter www.kiv.ch, Eintritt 25/20 Franken.