Verdacht auf Wilderei: Polizei nimmt zwei Urner Jäger fest Wegen Widerhandlungen gegen die Jagdgesetzgebung und das Waffen- und Sprengstoffgesetz wird gegen zwei Männer ermittelt.

Nino Gisler 18.09.2020, 13.43 Uhr

Der Urner Kantonspolizei sind zwei mutmassliche Wilderer ins Netz gegangen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen haben Beamte in Attinghausen einen Personenwagen mit Urner Kontrollschildern angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei Schweizer im Alter von 45 und 58 Jahren, welche diverse Jagdutensilien und mehrere verbotene Bestandteile von Jagdwaffen mit sich führten. Aufgrund des Verdachts der Widerhandlung gegen das Waffen- und Jagdgesetz wurden die beiden Urner vorübergehend festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilen.