Vereidigung Neue Kräfte für die Urner Polizei Auch nach der Aufnahme von fünf neuen Polizisten, sucht das Korps weitere Verstärkung. 20.12.2020, 14.28 Uhr

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti nimmt einen neuen Polizisten in Pflicht. Bild: PD

(pd/unp) Zwei Polizistinnen und drei Polizisten nahm Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti am Freitag im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld offiziell in Pflicht, zehn Polizeiangehörige wurden in einen höheren Dienstgrad befördert. Um die Schutzmassnahmen in Bezug auf COVID-19 einzuhalten, fand der Anlass ohne Gäste und in sehr kleinem Rahmen statt, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.