Vereinsausflug «Business and Professional Women» Uri reisen nach Strasbourg Nachdem die Clubreise des Urner Frauennetzwerks im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, genossen nun 21 Mitglieder erlebnisreiche Tage in Strasbourg, Riquewihr und Colmar. 29.09.2021, 12.05 Uhr

Mit Car und Chauffeur machte sich der BPW Club Uri auf ins Elsass. Bild: PD

Nach einjähriger Geduldsübung startete der Reisecar mit 21 Frauen des «Business and Professional Women» Club Uri (BWP) und fuhr zunächst zum Gebäude des Europaparlaments in Strasbourg. So konnten alle Teilnehmerinnen unter anderem den Plenarsaal mit 750 Sitzen bewundern und versuchen, virtuell einen Gesetzesentwurf durch den politischen Prozess zu bringen. Die restliche Zeit in Strasbourg stand für eine ausgiebige Erkundungstour mit einer Stadtführerin, für eine sehr sonnige Bootsfahrt und viel Zeit für kulinarische Runden zur Verfügung. Bis spätabends wurde rege diskutiert und das Netzwerk gepflegt.

Kein Elsass-Besuch ohne Weindegustation – darum kümmerten sich die 21 Frauen am dritten Tag. Unter erneut fachkundiger Führung wurde in Riquewihr flaniert, probiert, degustiert und eingekauft. Der Chauffeur des VBL-Reisecars hatte schliesslich so einige Weinkartons zu verstauen, bevor sich das Grüppchen zum Abschluss nach Colmar begab. Zurück in Altdorf war man sich einig: Es war sehr wertvoll, wieder einmal zu reisen, eine fremde Stadt zu erkunden und Zeit mit Leuten mit verschiedensten Hintergründen, Ansichten und Ideen zu verbringen. Dies macht das Vereinsleben bei BPW – dem internationalen Netzwerk für «Business and Professional Women» – aus und eröffnet immer wieder neue Horizonte. (jb)