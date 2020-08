Verjüngungskur für die Urner SVP-Leitung Christian Arnold tritt das Präsidium an den 28-jährigen Fabio Affentranger ab. Bei der Parolenfassung wird der Vorstand überstimmt. Urs Hanhart 28.08.2020, 16.28 Uhr

Der neue SVP-Präsident Fabio Affentranger und Vizepräsidentin Claudia Brunner. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 27. August 2020)

Fast drei Stunden dauerte die Marathonversammlung der SVP Uri am Donnerstag in Altdorf. Dabei wurde im ersten Teil die ursprünglich für Mitte April geplante Generalversammlung nachgeholt, die wegen der Pandemie verschoben werden musste. In deren Zentrum standen die Wahlen in den Kantonalvorstand. Nach der Wahl von Christian Arnold in den Regierungsrat übernahm Fabio Affentranger ab dem 1. Mai ad interim den Parteivorsitz. An der GV wurde dieser Wechsel an der Spitze von den 34 versammelten Parteimitgliedern nun einstimmig abgesegnet.