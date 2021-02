Verkehr Astra-Chronik zeigt: Die Axenstrasse war seit Juni 2019 an 70 Tagen gesperrt Laut dem Bundesamt für Verkehr funktioniert das Warnsystem am Axen sehr gut. Auch die Sperrung am Mittwoch sei berechtigt gewesen. Fehlalarme werden erkannt und die Strasse geht dann nach rund 5 Minuten wieder auf. Eine Chronik zeigt, wann die Strasse jeweils gesperrt wurde. Anian Heierli 17.02.2021, 17.57 Uhr

Immer wenn die Axenstrasse zu ist, liegen die Nerven der betroffenen Autofahrer blank. Pendler kommen morgens zu spät zur Arbeit, am Feierabend müssen sie noch eine extra Runde um den Vierwaldstättersee drehen und bei längeren Sperrungen resultiert daraus ein finanzieller Schaden fürs Transportgewerbe.

Oberhalb der Axenstrasse wird ein Steinschutznetz installiert. Bild: Geoprävent (Sisikon, 8. September 2020)

Auch am Dienstag kam es auf der Axenstrasse im Bereich «Gumpisch» wieder einmal zu einem Steinschlag. Die Strasse wurde vorübergehend gesperrt bis Mittwochmittag. Zuvor hatten nachts um 00.40 Uhr die Überwachungsinstrumente oben am Berg Bewegungen im Gelände registriert. Zwar sind die Sperrungen für Verkehrsteilnehmer ärgerlich, doch sie sind nötig.

Seit September 2019 ist das Überwachungssystem in Betrieb

Denn im «Gumpischtal» besteht immer ein gewisses Risiko. Aus diesem Grund wurde nach dem massiven Steinschlag vom 28. Juli 2019 ein automatisches Überwachungs- und Ampelsystem eingeführt. Damals donnerte ein 12 Tonnen schwerer Felsbrocken den Berg hinunter und verfehlte die Strasse nur knapp. Das Überwachungssystem ist seit September 2019 in Betrieb und detektiert die Bewegung am Berg. Im Ernstfall veranlasst es automatisch die Sperrung der Strasse mittels Ampeln.

Spezialisten begutachten absturzgefährdete Felsblöcke im Risikogebiet. Bild: Valentin Luthiger (Sisikon, 15. August 2019)

Das Bundesamt für Strassen (Astra) ist mit diesem System zufrieden. «Die Funktionsweise des Überwachungs- und Alarmsystems garantiert eine grösstmögliche Verfügbarkeit bei maximaler Sicherheit der Axenstrasse», sagt Sprecher Samuel Hool. «Auch der Vorfall am Dienstag hat gezeigt, dass das eingesetzte Sicherheitskonzept funktioniert.» Seit April 2020 sei die Anlage vollautomatisch in Betrieb. Fehlalarme etwa durch Vögel würden rasch erkannt, weil dann keine Steine in die Netze fallen. Dann geht die Strasse nach fünf Minuten wieder auf.

Folgende Chronik des Astra zeigt, wie oft das System bereits geholfen hat. Seit Juli 2019 war die Axenstrasse an 70 Tagen gesperrt.