VCS bemängelt das Urner ÖV-Angebit

Fahrplanwechsel Verkehrsclub bemängelt das Urner ÖV-Angebot Die Urner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) fordert eine Verbesserung des Busangebots und bessere Verbindungen nach Zürich. 23.06.2022, 16.47 Uhr

Der Zürcher IC-Zug fährt ohne Halt an Altdorf vorbei. Das soll sich ändern, wünscht sich der VCS. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Urner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) benützt die Gelegenheit der Fahrplanvernehmlassung, um ihre Anliegen anzubringen. Heute werden die Gemeinden Attinghausen und Seedorf an Werktagen durch separate Linien bedient. Am Wochenende hingegen werden die Linien kombiniert, was zu Fahrzeitverlängerungen, Umwegen und Fahrplanlücken führe, schreibt der VCS in einer Medienmitteilung. Der Verkehrsclub fordert deshalb, dass der Werktagsfahrplan künftig auch an den Wochenenden gelten soll. Weil die Haltezeiten der IC-Züge in Altdorf um eine Stunde verschoben werden sollen, müssen nach Meinung des VCS auch die Taktzeiten des Winkelriedbusses Stans–Altdorf angepasst werden.

Noch besser wäre nach Meinung des VCS aber, wenn weiterhin die Zürcher anstelle der Luzerner IC-Züge in Altdorf halten würden. Im Übrigen reklamiert der VCS bessere Anschlüsse an den Winkelriedbus, insbesondere ab Seedorf und Bürglen. Eine Verbesserungsmöglichkeit sieht der VCS auch beim IR-Zug Treno Gottardo nach Luzern. Durch eine Verkürzung der Wartezeiten in Arth-Goldau könnte die nötige Zeit gewonnen werden, um den Zug zusätzlich in Rotkreuz anhalten zu lassen, womit neue Anschlussmöglichkeiten entstehen würden.

Umbenennung von Haltestellen

Zusätzlich zu den eigentlichen Fahrplanbegehren schlägt der VCS vor, die heutige Haltestelle Spital an der Spitalstrasse in «Spitalstrasse» und die Haltestelle Spital an der Flüelerstrasse in «Unterheiligkreuz» umzubenennen, um Verwechslungen vorzubeugen. Die Busse Flüelen – Bahnhof Altdorf sollen an beiden Haltestellen halten. Die Haltestellen sind etwa gleich weit auseinander wie die heutigen Haltestellen Spital und Ringli oder Telldenkmal und Gemeindehaus. Im Übrigen stellt der VCS fest, dass der neue Fussgängerstreifen an der Spitalstrasse für die Sicherheit nicht genügt. Er soll durch eine Mittelinsel ergänzt werden, fordert der VCS.

Die Haltestelle Ringli sei zu nahe bei der Haltestelle Spital/Unterheiligkreuz. Dafür sei die Strecke zwischen Ringli und Moosbad zu lange. In den letzten Jahren seien mit Aldi und weiteren Geschäften Anziehungspunkte etwas weiter nördlich entstanden. Mit der Verlegung der Haltestelle Ringli gegen Norden könnte laut dem VCS gleichzeitig die Ein-/Ausfahrt Waldweg sicherer gestaltet werden. Die heutige Verschmälerung des Velostreifens im Bereich der Ein-/Ausfahrt erhöhe das Unfallrisiko vor allem für Radfahrende.

Bessere Koordination der verschiedenen Linien

Verbesserungspotenzial aus Sicht der Kunden sieht der VCS auch bei den Plakatfahrplänen an den Bushaltestellen. Viele Haltestellen werden von verschiedenen Linien bedient. An diesen Haltestellen sind die Abfahrtszeiten der entsprechenden Linien heute separat aufgelistet. Da viele Ziele vom gleichen Ort aus mit den Bussen verschiedener Linien angefahren werden können, bekommen die Fahrgäste mit dieser Darstellung nach Linien nur schwer einen Überblick über das Angebot. Wer beispielsweise von Seedorf A Pro zum Bahnhof Altdorf fahren will, muss auf dem Fahrplan der AAGU-Linien 403 und 404 sowie der Postauto-Linie 405 nachsehen, wann der nächste Bus fährt. Der VCS schlägt deshalb vor, die Fahrpläne der einzelnen Linien in einer einzigen Darstellung zu koordinieren. (pd/nke)