Verkehr Nach Sperrung: Die Axenstrasse ist seit 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben Nachdem die Axenstrasse wegen eines drohenden Felssturzes gesperrt werden musste, ist die Strasse seit 16 Uhr wieder geöffnet. 04.02.2021, 15.26 Uhr

Eine Ansicht auf des Steinschlaggebiet im Bereich Buggital oberhalb der Axenstrasse zwischen Sisikon und der Tellsplatte. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Seit Mittwochvormittag war die Axenstrasse wegen eines drohenden Felssturzes gesperrt – zwei Felsbrocken waren lose und drohten abzustürzen. Seit 16 Uhr ist die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung schreibt.

Die Felsspezialisten haben heute die Gesteinsbrocken lösen und zum Absturz bringen können, heisst es in der Mitteilung. Dabei seien diese zum Teil auseinandergebrochen. Ein grösserer Stein ist über die Galerie hinweggerollt, woraus am Bauwerk minimale, nicht sicherheitsrelevante Betonabplatzungen entstanden sind. Ansonsten seien keine Schäden an der Nationalstrasseninfrastruktur entstanden, so das ASTRA.

Die ursprüngliche Abbruchstelle wird aktuell von Fachspezialisten gesichert. Währenddessen wird ein Verkehrsdienst eingesetzt, wobei es zu kurzen Sperrungen kommen kann. Bis die Massnahmen umgesetzt sind, bleibt der Weg der Schweiz aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zudem bleibt die Axenstrasse für den Langsamverkehr gesperrt, bis die Sicherungsmassnahmen abgeschlossen sind.