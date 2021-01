Verkehr Starker Schneefall führt zu Chaos auf den Urner Strassen und Schienen Steckengebliebene Autos, gesperrter Gotthard-Strassentunnel und Schwerfahrzeuge, die nicht mehr weiterfahren durften: Die Schneepracht sorgte für viele Verkehrsbehinderungen. 13.01.2021, 11.12 Uhr

(rin) Viele Meldungen zu steckengebliebenen Fahrzeugen und Verkehrsüberlastungen erreichten am Dienstag die Urner Kantonspolizei. Im ganzen Kantonsgebiet kam es zu starken Schneefällen. So musste etwa der Schwerverkehr auf der Autobahn A2 in Erstfeld ab 17.45 Uhr bis in die frühen Morgenstunden angehalten werden. Infolgedessen befanden sich über Nacht rund 290 Schwerfahrzeuge auf dem Platz des Schwerverkehrszentrums in Erstfeld, wie Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.