Verkehr Tour de Suisse durch Andermatt: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 13. Juni, ist in und um Andermatt sowie auf Urner Pässen mit Verkehrsbehinderungen und Strassensperrungen zu rechnen. 08.06.2021, 17.13 Uhr

(pd/RIN) Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Juni, kommt die Tour de Suisse in den Kanton Uri. Am Freitag führt die 6. Etappe von Andermatt über den Gotthard- und den Lukmanierpass nach Disentis. Am Samstag steht das Einzelzeitfahren von Sedrun nach Andermatt auf dem Programm. Am Sonntag startet die Königsetappe in Andermatt und führt über den Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass zurück nach Andermatt, wo sich gleichzeitig das Ende der Tour de Suisse 2021 befindet.