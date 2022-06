Urner Ständerätin fordert vom Bund weitere Massnahmen gegen Stau

Verkehr Urner Ständerätin fordert vom Bund weitere Massnahmen gegen Feiertagsstau Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen ist nicht gänzlich zufrieden mit dem Verkehrsmanagent des Bunds. Zu oft werde die Kapazitätsgrenze der Kantonsstrassen überstrapaziert. In einer Interpellation fragt sie, welche weiteren Massnahmen der Bund umzusetzen gedenkt, um dem Problem entgegenzuwirken. Kristina Gysi 10.06.2022, 18.00 Uhr

Ostern, Auffahrt und Pfingsten. Es sind Tage des Seele-baumeln-Lassens, der Familienfeste, der Ausflüge und: des Staus. Mit am besten wissen das die Urnerinnen und Urner.

Auf wichtigen Transitstrecken staut's gerade an Feiertagen und zu Ferienbeginn häufig. Manche Verkehrsteilnehmende suchen Umwege über die Kantonsstrassen: mit Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner. BIld: Urs Flüeler/Keystone

Dieses Problem thematisiert nun die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen in einer Interpellation. Darin betont sie die Mühe der Kantonspolizei Uri, den Verkehr bei längeren Staus auf der Autobahn A2 so zu leiten, dass die Kantonsstrasse für den lokalen, privaten und öffentlichen Verkehr sowie die Rettungs- und Notfallfahrzeuge möglichst immer und ohne Störungen verfügbar bleibe. «Die Kantonspolizei Uri bewirtschaftet zusammen mit der Verkehrsmanagementzentrale des Bundesamts für Strassen den Verkehr auf der Autobahn sowie die Dosierung und teilweise auch Schliessung der Ein- und Ausfahrten», schreibt Z’graggen. Zudem teile ein privater Verkehrsdienst bei Bedarf den Abfluss ab der Autobahn ein, um zu vermeiden, dass die Kantonsstrasse an Feiertagen und bei Ferienbeginn überlastet wird.

Und trotzdem: «Die Kantonsstrasse zwischen Erstfeld und Göschenen wurde an Ostern, Auffahrt und Pfingsten teilweise über ihre Kapazitätsgrenze belastet», so Z’graggen. Auch das Urserntal habe man nur eingeschränkt erreichen können. «Es ist vorhersehbar, dass dies auch zum Sommerferienbeginn wie im letzten Jahr wieder so sein wird.» Heikel werde das vor allem dann, wenn der Verkehr auf der Kantonsstrasse bei Pannen oder Unfällen kurzfristig zum Stillstand komme. Zu sehen sei dieses Problem auch bei anderen internationalen Transitachsen der Schweiz.

Pannenstreifen oder Zeitfenster für Anwohnende priorisieren

Zuständig für das Verkehrsmanagement auf den Autobahnen ist das Bundesamt für Strassen, kurz Astra. Nun möchte Z’graggen vom Bundesrat wissen, welche weiteren Massnahmen er zu ergreifen gedenke, damit Anwohnende an den internationalen Transitachsen ohne übermässige Staus immer zeitnah ihre Wohnorte erreichen und Blaulichtorganisationen die Strecken jederzeit passieren können.

Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen möchte Lösungen für das Problem der überlasteten Kantonsstrassen. Bild: Anthony Anex/Keystone

Auch thematisiert die Ständerätin mehrere Möglichkeiten, die in Erwägung gezogen werden könnten, um dem Problem entgegenzuwirken. So etwa, dass Pannenstreifen auf der Autobahn für Anwohnende priorisiert werden könnten oder dass auf den Kantonsstrassen Zeitfenster geschaffen werden, die für den Verkehr der Anwohnenden vorbehalten sind.

Weiter schreibt Z’graggen von der Möglichkeit, die Durchfahrt auf der Kantonsstrasse für bestimmte Fahrzeugtypen, wie etwa Wohnwagen, zu beschränken. Und sie zieht in Betracht, dass die Kantonsstrassen zeitweilig für den überregionalen Verkehr gesperrt und dieser so auf den Hauptrouten gehalten werden könnte. Zudem bittet Z’graggen das Astra um weitere Vorschläge für Lenkungsmassnahmen, «um diese teilweise unhaltbaren Zustände für die einheimische Bevölkerung zu mindern».