Teil der Gottharstrasse in Erstfeld wird saniert

Verkehrseinschränkungen In Erstfeld wird Abschnitt der Gotthardstrasse saniert In Erstfeld stehen mehrere Bauarbeiten an. Unter anderem wird die Kantonsstrasse einen Tag lang gesperrt. 22.02.2022, 11.59 Uhr

Am 28. Februar starten die Arbeiten an der K2 Gotthardstrasse beim südlichen Dorfausgang in Erstfeld, wie die Urner Baudirektion mitteilt. Der 650 Meter lange Strassenabschnitt von der Passerelle bis zur Unterführung Richtung Silenen wird bis Ende Juli komplett saniert.

Der gelb markierte Strassenabschnitt wird komplett saniert, in den blau markierten Bereichen wird ein neuer Belag eingebaut. Bild: Baudirektion Uri

Wie die Urner Baudirektion in der Mitteilung schreibt, sind die Arbeiten zur Sanierung der Werkleitungen im Dorf Erstfeld weitgehend abgeschlossen. Nun stehen noch der neue Deckbelag auf dem gesamten Baustellenabschnitt sowie einige Fertigstellungsarbeiten und zusätzliche Hochwasserschutzmassnahmen an. Diese Arbeiten sollen nach der Fasnacht starten.

Kantonsstrasse wird gesperrt

Der Deckbelag der Kantonsstrasse im Abschnitt Einfahrt Birtschen bis Einfahrt Schlossbergstrasse soll dabei in einem Arbeitsgang eingebaut werden. Dafür muss die gesamte Strecke, im Übersichtsplan rot markiert, für einen Tag für den Verkehr gesperrt werden. Die Belagsarbeiten werden an einem der folgenden Sonntage statt: 15. Mai, 5. Juni oder 26. Juni. Die definitive Terminierung der Arbeiten sei witterungsabhängig, so die Urner Baudirektion. (pl)