Station von Dätwyler auf dem DigiTrail im Verkehrshaus

Verkehrshaus Auf dem «DigiTrail» ist Digitalisierung erlebbar Mitte Juni hat Dätwyler ihre Station auf dem interaktiven Parcours «DigiTrail» im Verkehrshaus der Schweiz eröffnet. Besuchende können mit einer Computersimulation das Unternehmen und dessen Bezug zur Digitalisierung kennen lernen. 30.06.2022, 17.19 Uhr

«DigiTrail» im Verkehrshaus der Schweiz: Eine Familie begutachtet die Station von Dätwyler. Bild: Verkehrshaus der Schweiz/PD

Neun Zentralschweizer Unternehmen zeigen im Rahmen einer temporären Ausstellung im Verkehrshaus der Schweiz – dem interaktiven Parcours «DigiTrail» – ihren Bezug zur Digitalisierung auf und machen den Begriff spielerisch erlebbar. Dätwyler ist mit einer Computersimulation präsent, mit der das Unternehmen seine Produktionsmitarbeitenden schult.

Besucherinnen und Besucher können die Computersimulation des Unternehmens als Spiel testen. In der Realität nutzt Dätwyler die Simulation als virtuelles Training ihrer Produktionsmitarbeitenden, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Somit ist es also doch «Mehr als nur ein Spiel», wird Frank Schön, Chief Technical Officer von Dätwyler, in der Mitteilung zitiert.

Dank Digitalisierung zu mehr Sicherheit

Dätwyler beliefert unter anderem die Pharmaindustrie mit Elastomer-Komponenten für Spritzen und Medikamenten-Fläschchen. Kunden sind zum Beispiel Hersteller von Covid-19-Impfstoffen. Qualität und Reinheit seien hier oberstes Gebot. Um unerwünschte Reaktionen mit dem abgefüllten Wirkstoff beziehungsweise gesundheitliche Folgen bei Patientinnen und Patienten zu vermeiden, sei durch gezielte Massnahmen sicherzustellen, dass Medikamenten-Fläschchen nicht mit einem falschen oder kontaminierten Gummistopfen verschlossen werden.

Zwischen den hochautomatisierten Produktionsabläufen gibt es immer noch Arbeitsschritte, die von Menschen zu erledigen sind. Hier helfen digitale Möglichkeiten wie Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR). Am italienischen Dätwyler Standort in Pregnana beispielsweise üben Mitarbeitende den Umgang mit diversen Produktionsanlagen dank einer Computersimulation. Diese überprüft, ob die Mitarbeitenden alles richtig machen und weist sie auf Fehler hin. So können diese dazulernen und die echte Produktion bleibt ungestört. (pd/cn)

Die Ausstellung im Verkehrshaus der Schweiz dauert bis Sommer 2023.