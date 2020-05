Verkleinerung des Talrats Ursern abgesegnet Der Talrat Ursern kommt künftig deutlich schlanker daher. Anstatt 16 zählt er neu nur noch neun Mitglieder. Urs Hanhart 17.05.2020, 18.58 Uhr

In der Konzerthalle Andermatt sassen die Teilnehmer der Talgemeinde mindestens zwei Meter auseinander. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 17. Mai 2020)

An der Talgemeinde der Korporation Ursern war am Sonntag vieles anders als gewohnt. Die Versammlung wurde nicht wie üblich auf dem Kirchplatz von Hospental, sondern in der Konzerthalle des Hotels Radisson Blu in Andermatt abgehalten. Durch die Verlegung konnte der coronabedingte Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Talbürgern problemlos eingehalten werden. Beim Eingang mussten sich alle registrieren und ihre Hände desinfizieren. Auf ein Rahmenprogramm wurde diesmal gänzlich verzichtet. «Wir nehmen die Auflagen des Regierungsrates sehr ernst und setzen diese strikte um», versicherte Talammann Beat Schmid in seiner Begrüssung.