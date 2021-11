Katzenmusikgesellschaft Bürglen ist bereit für Narrenzeit 2022

Versammlung Fasnacht 2022: Bürgler Katzenmusik ist zuversichtlich Die Katzenmusikgesellschaft Bürglen blickt an der Generalversammlung hoffnungsvoll der Narrenzeit entgegen. 03.11.2021, 14.53 Uhr

Nach einem einjährigen Unterbruch traf sich die Katzenmusikgesellschaft Bürglen am vergangenen Freitag wieder zu ihrer jährlichen Generalversammlung im Bürgler Hotel Waldhof. Beim Nachtessen vor dem geschäftlichen Teil wurde schon rege diskutiert. Dies auch, da sich viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen hatten.

Von links: Reto Röthlin, Präsident, Priska Schuler, abtretende Aktuarin, und Gabi Heiner, Kassierin. Bild: PD

Ausführlich wurde das Traktandum Programm 2022 behandelt. Da die Planung der nächsten Fasnacht ungewiss ist und man mit Annahmen arbeiten muss, wurde beschlossen, dem Vorstand die Vollmacht einzuräumen, das Programm kurzfristig anzupassen – sollte das nötig sein. Es ist vorgesehen die Anlässe wie an der Fasnacht 2020 durchzuführen. Auch konnte der Vorstand der Versammlung mitteilen, dass die Feste nach den Abendkonzerten wieder in Restaurants stattfinden können. Remo Bätscher wurde als Nachfolger für die abtretende Aktuarin Priska Schuler in den Vorstand gewählt.

Finanziell auf stabilen Beinen

Die Kassierin und der Präsident wurden in ihren Ämtern bestätigt. Weiterhin vakant bleiben die Ämter der Dirigentin und des Materialverwalters. Nebst der Aktuarin, welche neuneinhalb Jahre die Schreibarbeiten erledigte, trat auch Käthi Arnold nach acht Jahren als Festwirtin in der Aula zurück. Beide wurden gebührend mit einem kräftigen Applaus verabschiedet.

Bei den letzten zwei Jahresrechnungen konnte Gabi Heiner erfreuliche Zahlen präsentieren. In beiden Jahren blieb unter dem Strich ein Gewinn übrig. Dies auch dank der treuen 144 Mitglieder, die mit ihren Jahresbeiträgen ein breites Fasnachtsprogramm ermöglichen. Zum Schluss bedankte sich der Vorstand bei allen für die tatkräftige Unterstützung des Vereins. Er ist zuversichtlich, die nächste Narrenzeit wieder in einem einigermassen normalen Rahmen durchführen zu können. (pd/RIN)