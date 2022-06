Die Ferienlager von Insieme Uri können wieder stattfinden

Versammlung Insieme Uri kann Menschen mit Behinderung wieder helfen wie vor Corona Alle Ferienlager von Insieme Uri können wieder stattfinden. Der Vorstand bleibt unverändert. Georg Epp 10.06.2022, 12.03 Uhr

Verbandspräsidentin Anita Epp-Gabriel freute sich, dass nach sehr harter Coronazeit die Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung fast ausnahmslos wieder möglich sind. Zur 52. Generalversammlung im Restaurant Windrad der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) begrüsste sie zahlreiche Gäste, unter ihnen Gesundheitsdirektor Christian Arnold und Susanne Schanda vom Dachverband Insieme Schweiz.

Von links: Gesundheitsdirektor Christian Arnold mit dem Leitungsteam, Präsidentin Anita Epp, Dora Kaufmann, Irene Tresch, Helen Gisler, Silvia Walker und Ruth Imholz. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 9. Juni 2022)

Das vergangene Vereinsjahr brachte zwar noch viele Corona-Einschränkungen, war aber schon klar besser als das Jahr 2020. Das vorgesehene Jubiläumsfest, ein geplantes Begegnungsfest mit der Urner Bevölkerung, wurde verschoben und schliesslich definitiv abgesagt. Um sich der Bevölkerung trotzdem etwas vermehrt zu präsentieren, beteiligte man sich an fünf Wochen- und Warenmärkten und bei «Chääs Arnold» in Altdorf durfte man sich anlässlich dessen 150-Jahr-Jubiläums ebenfalls im und vor dem Geschäft präsentieren. Weil im vergangenen Jahr am Tag der behinderten Menschen kein gemeinsamer Anlass mit der Konferenz für Behindertenfragen Uri (KoBUR) möglich war, wurde man selbst aktiv.

Mit dem Verkauf der Jubiläums-«Biräweggä» gab es grosse Solidarität und gute Gespräche. Die Mitgliederzahl ist mit 221 Mitgliedern (83 Aktive/138 Passive) praktisch unverändert, vier Neumitgliedern standen sieben Austritten oder Abgängen gegenüber. Die neue Finanzchefin Ruth Imholz freute sich, wieder bessere Zahlen als im vergangenen Jahr präsentieren zu können. Bei einem Betriebsaufwand von rund 126’000 Franken resultierte ein Gewinn von 9365 Franken. Besonders erfreulich sei die Unterstützung durch Spenden von total 22’457 Franken. Ein besonders grosser Betrag von 5000 Franken spendete die Genossenschaft Migros Luzern anlässlich ihres 80-Jahr-Jubiläums.

Einmalige Hilfsbereitschaft im Vorstandsteam

Der Zusammenhalt im Vorstandsteam sei unverändert vorbildlich. Die Freude war auch deshalb gross, dass das Leitungsteam unverändert beisammenbleibt, die neuen Vorstandsmitglieder Ruth Imholz und Dora Kaufmann haben sich bestens integriert. Im Wahlturnus standen Irene Tresch, Silvia Walker und Revisor Geni Kurmann. Immerhin rund zwei Drittel der geplanten Freizeitangebote konnten mit strengem Schutzkonzept realisiert werden. In der Freizeitgruppe bescherten 36 Betreuerinnen und Betreuer 64 Menschen mit einer Beeinträchtigung verschönerte Stunden. Als Alternative organisierte man diverse Tagesausflüge, aber streng getrennt mit Behinderten von der SBU und dann wieder mit daheim betreuten behinderten Menschen.

Das unveränderte Leitungsteam von Insieme Uri (von links): Dora Kaufmann, Präsidentin Anita Epp, Irene Tresch, Helen Gisler, Silvia Walker und Ruth Imholz. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 9. Juni 2022)

Mit Geissentrekking, gesponsert vom Rotary-Club Uri, Lotto-Match, vier Ferienlagern, Wellnesstagen, Entlastungswochenenden, Elterntreff Dornröschenclub und Weihnachtsfeier war man übers ganze Jahr aktiv, sobald dies wieder möglich wurde. Im ausführlichen Jahresbericht der Präsidentin Anita Epp-Gabriel wurden alle Aktivitäten mit gelungenen Bildern nochmals in Erinnerung gerufen. Im neuen Jahr hat man ein Zusatzangebot Tagesausflüge für Teilnehmende mit Rollstuhl oder Rollator gestartet. Das Angebot, das von Annelies Bissig und Theres Walker betreut wird, ist sehr gut angelaufen. Neu will man die Teilnehmenden auch wieder mischen, das heisst, nicht mehr streng getrennt nach SBU-Bewohner und zu Hause Wohnende.

Betreuungspersonen für Ferienlager gesucht Weil Ende Jahr mindestens drei Betreuungspersonen ihren Rücktritt ankündigten, ist man auf der Suche nach neuen Hilfskräften. Interessierte Personen, die gewillt sind, Behinderte im Ferienlager zu betreuen, sind gebeten, sich bei einem Leitungsteam zu melden. Auf der Website www.insieme-uri.ch findet man Kontaktdaten und viel Interessantes über den Verein. (EG)

Urner Gesundheitsdirektor zeigt sich beeindruckt

Die Grüsse der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion überbrachte Gesundheitsdirektor Christian Arnold persönlich. Er zeigte sich sehr beeindruckt über die Vielfalt der Aktivitäten für die behinderten Menschen. Es gab auch Lob für die Bewältigung der Dienstleistungen während der harten Coronazeit. Mit der Aufforderung, gesund, mit Zuversicht und Humor in die Zukunft zu blicken, beendete Anita Epp-Gabriel eine gelungene Vereinsversammlung.