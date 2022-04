Versammlung Kevin Arnold wird Präsident der SVP Schattdorf Bei der Schattdorfer Ortspartei gab es einen Führungswechsel. Roland Poletti übergibt das Präsidentenamt an Kevin Arnold. 12.04.2022, 15.00 Uhr

Der neue Präsident Kevin Arnold (links) dankt dem abtretenden Roland Poletti. Bild: PD

An der diesjährigen Generalversammlung der Ortspartei SVP Schattdorf standen kürzlich diverse Mitglieder des Vorstands zur Wahl an. Weil in den vergangenen zwei Jahren keine ordentliche Versammlung durchgeführt werden konnte, folgten zahlreiche Mitglieder der Ortspartei dem Aufruf zur Teilnahme an der GV. An der Versammlung stand unter anderem auch das Amt des Präsidenten zur Wahl. Nach langjähriger Führung durch Roland Poletti tritt dieser nun zurück und widme sich zukünftig verstärkt der Gemeinde Schattdorf, wie die Ortspartei in ihrer Mitteilung schreibt. Seit Februar 2022 übt Roland Poletti nämlich das Amt als Gemeinderatsmitglied mit dem Ressort «Raumplanung und Verkehr» aus.