Versammlung Ludothek Altdorf bereitet sich auf 40-Jahr-Jubiläum vor Das Team der Ludothek Altdorf blickt auf ein zwar coronageprägtes, aber dennoch gelungenes Jahr zurück. Fürs Budget 2022 seien wieder grössere Investitionen beim Spieleeinkauf vorgesehen. 27.04.2022, 17.13 Uhr

Zahlreich erschienen die Ludomitarbeiterinnen und Ludomitarbeiter zur 18. GV der Ludothek Altdorf. Der von der Präsidentin offerierte Apéro bot zu Beginn des Abends eine Plattform für die 27 Anwesenden, um sich untereinander auszutauschen.

Abtretende und Neueintretende (von links): Andrea Trovatelli, Bernadette Arnold, Graziella Schuler, Martina Walker und Gregor Bär. Bild: PD

Der Jahresrückblick widerspiegelte nochmals die durch Covid-19 verursachten grossen Anpassungen des Ausleihbetriebes und die geforderte Kreativität bei der Planung von Spielevents, welches das gesamte Team immer wieder herausforderte und diesem viel Flexibilität und Professionalität abverlangte, wie es in der Mitteilung der Ludothek Altdorf heisst. Besonders die Verantwortlichen der «Zäme spilä Kids»-Spielnachmittage liessen es sich nicht nehmen, um spontan und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen den spielbegeisterten Kindern lustige und abwechslungsreiche Stunden im Freien anbieten zu können.

Spielenacht lockte trotz Coronamassnahmen viele Besucher an

Auch sei der grosse Besucheraufmarsch im November an die Spielenacht im Theater Uri trotz Zertifikatspflicht überwältigend gewesen und mit viel Freude und Enthusiasmus wurden verschiedenste Spielneuheiten den jungen und älteren Spielbegeisterten vorgestellt und unter fachkundiger Anleitung angespielt. «Es zeigt auf eindrückliche Weise, dass dem Spiel keine Grenzen gesetzt sind und die Wertschätzung und das Vertrauen der Urner Bevölkerung der Ludothek Altdorf gegenüber gross ist», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen Gewinn. Die vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden sowie weniger Ausgaben bei Anlässen und Weiterbildungen haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Fürs Budget 2022 seien wieder grössere Investitionen beim Spieleeinkauf vorgesehen. Es sei ein grosses Anliegen, das 2000 Spiele zählende Ausleihsortiment der Ludothek immer wieder mit Neuheiten, spannenden Grossspielen und schnellen Flitzern aktuell und ansprechend für die Kundschaft jeden Alters bereitzustellen.

Mit Bernadette Arnold, Eveline Indergand und Martina Walker verlassen drei engagierte und geschätzte Mitarbeiterinnen das Team der Ludothek. Dank aktiver Mitarbeiterwerbung konnten die beiden Neueintretenden Andrea Trovatelli und Gregor Bär freudig im Team begrüsst werden.

Präsidium bleibt vakant

Auch im Vorstand waren grosse Änderungen angekündigt. So übergibt die langjährige Aktuarin Vreni Medici ihr Amt an Astrid Müller weiter. Auch hatte die Präsidentin Graziella Schuler ihre Demission bei der letzten GV angekündigt. Trotz intensiver Gespräche und grosser Bestrebungen konnte jedoch keine Nachfolgerin oder Nachfolger gefunden werden. Mit Manuela Furrer, Nadia Latzel, Astrid Müller und Theres Rickli seien vier bestens ausgewiesene Ludothekarinnen im Vorstand vereint und werden zukünftig noch intensiver vom Administrationsteam und den verschiedenen Ressortsmitarbeitenden tatkräftig unterstützt.

Graziella Schuler habe die Ludothek mit ihrer «anpackenden, optimistischen Art» sehr geprägt und neue Ideen immer sehr wohlwollend begleitet. So wurden während ihrer Amtszeit als Präsidentin die Neugestaltung des Ausleihbereichs, die Fensterbeschriftung und viele Spielgrossanlässe realisiert. Mit den überreichten Geschenken für einen Camperausflug könne sie sich bestens für die kommende Herausforderung als Präsidentin des am 18. Juni 2023 stattfindenden Kinderfestivals wappnen.

Im kommenden Vereinsjahr feiert die Ludothek Altdorf das 40-Jahr-Jubiläum. Bereits ist ein OK mit der Erstellung eines spannenden Rahmenprogrammes für ein spielbegeistertes Publikum beschäftigt. Das gesamte Team freue sich wieder sehr auf viele tolle und unterhaltsame Spielanlässe. (pd/RIN)