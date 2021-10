Urner Meliorationsgenossenschaft reduziert Zuständigkeitsbereich

Reussebene Uri Meliorationsgenossenschaft besinnt sich auf ursprüngliche Aufgaben zurück Die Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri will den Entwässerungsperimeter im Urner Talboden verkleinern. Zudem wählten die Mitglieder Stefan Gisler neu in den Vorstand. 08.10.2021, 17.02 Uhr

Am vergangenen Mittwochabend hat im Schützenhaus in Altdorf die Jahresversammlung der Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri stattgefunden. Präsident Anton Marty blickte in seinem Rückblick auf ein arbeitsintensives Jahr zurück, das geprägt war von den Arbeiten am mehrjährigen Projekt «Grundlagenbeschaffung». Weiter orientierte er die Anwesenden über anstehende Sanierungsarbeiten in Erstfeld und Schattdorf.