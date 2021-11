Versammlung Urner Turnverband erlässt den Verbandsbeitrag 2021 wegen ausgefallener Anlässe An der Delegiertenversammlung blickten die Verantwortlichen des Urner Turnverbands auf ein ruhiges Jahr zurück. Die vielen Ausfälle haben auch in den lokalen Vereinen und Riegen Spuren hinterlassen. 15.11.2021, 13.29 Uhr

Am Samstag, 6. November, lud der Urner Turnverein zur Delegiertenversammlung in Andermatt. Der Vorstand war froh, diesen Anlass wieder vor Ort durchführen zu können, nachdem die DV vergangenes Jahr schriftlich abgehalten werden musste. Von den 16 Vereinen waren 11 Vereine sowie zahlreiche Ehrenmitglieder und Gäste vor Ort. Auch Regierungsrat Beat Jörg und Hans Regli von der Gemeinde Andermatt waren anwesend. Der Schweizerische Turnverband war vertreten durch den Zentralvorstand Martin Hebeisen.

Das Coronavirus hat in den Turnvereinen und Riegen Spuren hinterlassen. Anlässe, Kurse und Versammlungen konnten nicht durchgeführt werden. Die Mitgliederzahlen des Verbandes zeigen dies: Eine Abnahme von rund 30 Mitgliedern musste verzeichnet werden. Die Finanzlage des Urner Turnverbandes ist seit Jahren gut. So erlaubten es die Finanzen, den Verbandsbeitrag für das Jahr 2021 vollumfänglich zu erlassen.

18 Mitglieder der Ringerriege Schattdorf wurden geehrt

Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen. So durften Pirmin Walker und Othmar Walker vom TV/TSV Altdorf eine Ehrung für ihr jahrelanges Helfen an den Seedorfer Abendläufen entgegennehmen. Pirmin Walker ist seit 26 Jahren OK-Präsident und Othmar Walker hilft seit 25 Jahren im OK mit. Rita Scheiber vom Frauensport Bürglen ist seit Jahren aktiv als Leiterin in den Riegen und ehemaliges Vorstandsmitglied. Marcel Arnold vom TV Bürglen wurde für 10 Jahre Hauptleitung der Nationalturnerriege geehrt.

Die verdienstvollen Turner; von links: Connie Gamma, Pirmin Walker, Othmar Walker, Rita Scheiber, Marcel Arnold. Bild: PD

Als erfolgreiche Sportler wurden 18 Mitglieder der Ringerriege Schattdorf geehrt: Nicolas Christen, Anja Epp, Lars Epp, Michael Epp, Sven Epp, Thomas Epp, Nikolay Gamma, Sven Gamma, Simon Gerig, Delia Gisler, Flavio Herger, Lion Husmann, Luca Scheiber, Levin Tresch, Lukas Tresch, Christoph Waser, Aaron Zberg und Peter Zberg. Zusammen konnten sie in diesem Jahr zahlreiche Podestplätze an Schweizer Meisterschaften sowie EM- und WM-Teilnahmen für die Ringerriege Schattdorf in den Kanton Uri bringen. Weiter wurden Matthias Herger, Robin Arnold, Elias Arnold, Severin Epp und Andi Imhof für ihre Podestplätze am Zentralschweizerischen Nationalturntag, den Schweizer Meisterschaften und den Meisterschaften des eidgenössischen Nationalturnverbandes geehrt. (jb)