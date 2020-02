Verschollene Kutsche sorgt für Aufregung Unter dem Motto Tatort Flüelen genossen am Fasnachtssonntag 2020 über 400 Fasnächtler eine tolle Bühnenshow im Rudenzpark. Georg Epp 23.02.2020, 19.38 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurde es nach und nach eng im Rudenzpark. Bei idealem Wetter wollten unzählige Fasnachtsfans die Darbietungen in und um die Rudenz-Arena nicht verpassen. Der Fasnachts-Sonntag bleibt in Flüelen der Höhepunkt der Fidelitas. Dies bestätigte auch Fidelitas-Präsident Kari Schilter. Im Mittelpunkt stand die seit Freitagmorgen auf mysteriöse Weise verschwundene Fidelitaskutsche.